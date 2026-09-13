Tak odpowiedział na krytykę? Wymowna cieszynka Jordi Sancheza

18:16, 13. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / CANAL+ Sport (X)

Pogoń Szczecin pokonała Wieczystą (2:0) w meczu ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem Jordi Sanchez już w debiucie wpisał się na listę strzelców. Jego cieszynka mówiła więcej niż słowa i mogła być odpowiedzią na krytykę.

Jordi Sanchez
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jordi Sanchez

Jordi Sanchez miał coś do przekazania

Pogoń Szczecin szybko przekonała się, że transfer Jordiego Sancheza może okazać się strzałem w dziesiątkę. Hiszpan pojawił się na boisku w starciu przeciwko Wieczystej i już przy pierwszej okazji, gdy wpisał się na listę strzelców, dał kibicom wyraźny sygnał. Nie chodziło jednak wyłącznie o samo trafienie.

Napastnik po zdobyciu bramki wykonał serię gestów, które można odczytywać jako komentarz do zamieszania wokół jego transferu. Najpierw złączył dłonie w sposób przypominający rozmowę dwóch osób. Później ułożył palce w kształt okularów, jakby chciał zaznaczyć, że widzi i słyszy to, co dzieje się wokół niego.

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Na tym jednak Sanchez nie poprzestał. Kolejny gest polegał na pocieraniu palców o siebie, co mogło nawiązywać do pieniędzy i zarobków, o których sporo mówiło się przy okazji jego przeprowadzki do Szczecina. Na końcu Hiszpan wskazał na głowę, a następnie wykonał ruch rękami mogący sugerować zmęczenie całym zamieszaniem lub ból głowy.

Sam występ był dla Sancheza najlepszą możliwą odpowiedzią. Były napastnik Wisły Kraków rozpoczął przygodę z Pogonią od gola, a jego cieszynka natychmiast przyciągnęła uwagę. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co dokładnie chciał przekazać, ale zestaw wykonanych gestów z pewnością pozostawił spore pole do interpretacji.

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