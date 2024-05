Jadon Sancho trafił zimą na wypożyczenie do Borussii Dortmund, gdzie zdołał się odbudować. Angielski skrzydłowy zadecydował o swojej przyszłości w Manchesterze United.

Sancho ma dość. Nie wróci do Man Utd

Manchester United sprowadził Jadona Sancho w 2021 roku za kwotę 85 milionów euro. Anglik przybywał na Old Trafford z wielkimi oczekiwaniami, natomiast koniec końców jego przygoda z tym klubem okazała się wielką katastrofą. Sancho miał przebłyski świetnej gry, jednak nigdy nie nawiązał do swoich występów z Borussii Dortmund. Na domiar złego, na początku sezonu 2023/2024 popadł w konflikt z Erikiem ten Hagiem, który poskutkował odsunięciem go od drużyny. Skrzydłowy nie zamierzał przepraszać swojego menedżera, więc władze Manchesteru United uznały, że jedynym rozwiązaniem tego problemu jest pożegnanie zawodnika.

Zimą Sancho trafił na wypożyczenie do Borussii Dortmund. Potrzebował czasu, ale koniec końców zdołał się odbudować i obecnie gra na wysokim poziomie. Niemiecki klub jest zadowolony z tej współpracy i chciałby zatrzymać go na dłużej. Z uwagi na brak opcji wykupu, przyszłość Anglika zostanie przedyskutowana dopiero po sezonie.

Sancho nie wiąże już swojej przyszłości z Manchesterem United. Niezależnie od decyzji w sprawie ten Haga, pragnie on definitywnie opuścić Old Trafford. Jego priorytetem jest dalsza gra dla Borussii Dortmund, lecz ta będzie miała kłopot ze spełnieniem żądań Czerwonych Diabłów. Kluby mają niebawem usiąść do rozmów, a w grę wchodzi kolejne wypożyczenie, tym razem z opcją lub obowiązkiem wykupu. Manchester United wycenia Anglika na około 50 milionów funtów.

