Zagłębie walczy o baraże. Wymagające wyzwanie w Rzeszowie

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Michał Gliwa

Resovia i Zagłębie w grze o baraże

W ten weekend wróciły rozgrywki drugiej ligi. Po zimowej przerwie drużyny mają nadzieje na lepsze punktowanie. W tej grupie znajduje się Resovia, która zakończyła rundę jesienną dopiero na dziewiątej lokacie. Strata do strefy barażowej wynosi pięć punktów, co oczywiście można jeszcze odrobić. W niedzielę rzeszowianie podejmą u siebie bezpośredniego rywala w walce o pierwszą szóstkę, bowiem przyjedzie do nich Zagłębie Sosnowiec.

Zagłębie znajduje się w nieco lepszym położeniu, gdyż może ograniczyć się do obrony swojej szóstej lokaty. Pierwsza trójka jest poza zasięgiem, dlatego ekipa z Sosnowca może marzyć maksymalnie o czwartym miejscu.

Resovia pragnie nawiązać do początku sezonu

Resovia na początku sezonu radziła sobie znakomicie i uchodziła nawet za jednego z kandydatów do bezpośredniego awansu. Kryzys rozpoczął się w zasadzie po szalonym zwycięstwie nad Lechem Poznań w Pucharze Polski. Od października Resovia wygrała w lidze tylko jedno spotkanie, co poskutkowało spadkiem na dziewiątą lokatę.

Zagłębie jesienią przeplatało lepsze występy z gorszymi – nie mogło złapać regularności, ale koniec końców pozycja wyjściowa jest całkiem stabilna. Zespół z Sosnowca zakończył rundę czterema kolejnymi meczami bez porażki, w tym dwoma zwycięstwami z rzędu. W niedzielę postara się przedłużyć serię, zdobywając trzy punkty w Rzeszowie.

Spadkowicze marzą o powrocie do pierwszej ligi

W niedzielę w Rzeszowie spotkają się dwie drużyny, które jeszcze w poprzednim sezonie miały okazję mierzyć się w pierwszej lidze. Spadkowicze pragną szybko wrócić na zaplecze Ekstraklasy. Na ten moment Zagłębie wydaje się być lepiej przygotowane, choć w minionej kampanii to Resovii zabrakło niewiele, aby się utrzymać.

Warto nadmienić, że żaden z tych zespołów nie wyróżnia się ponad ligową przeciętność. Resovia w defensywie ma lepsze statystyki tylko od siedmiu ekip, a Zagłębie strzela rzadziej od sześciu drugoligowych rywali.

Kursy na mecz Resovia – Zagłębie

Mimo gry przed własną publicznością, bukmacherzy nie uważają Resovii Rzeszów za faworyta niedzielnego meczu. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.70. W przypadku ewentualnej wygranej Zagłębia Sosnowiec jest to 2.45, natomiast kurs na remis wynosi 3.30. Jesienią Zagłębie wygrało na swoim obiekcie 2-0.