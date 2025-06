Zagłębie Sosnowiec po sezonie 2025/2026 ma zamiar wrócić do Betclic 1. Ligi. Tymczasem w oficjalnym komunikacie biuro prasowe przedstawiło personalia nowego szkoleniowca.

fot. Piłkarze Zagłębia Sosnowiec Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Sosnowiec

Marek Gołębiewski nowym trenerem Zagłębia Sosnowiec

Zagłębie Sosnowiec do nowej kampanii zgodnie z zapowiedziami sprzed sezonu 2024/2025 podejdzie, chcąc za wszelką cenę wywalczyć awans do Betclic 1. Ligi. Tak zakładał plan dwuletni. Co prawda sztab szkoleniowy i pion sportowy zmienił się w ekipie z Sosnowca. Niemniej założenia, mając na uwadze oczekiwania kibiców, nie mogą pójść w zapomnienie. Po informacji o tym, że dyrektorem sportowym Zagłębia został Janusz Dziedzic, pojawił się komunikat w sprawie wyboru nowego trenera.

„Nowym trenerem Zagłębia Sosnowiec został Marek Gołębiewski. 45-letni szkoleniowiec podpisał z klubem dwuletni kontrakt” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej ekipy z Sosnowca.

Nowy trener sosnowiczan w swoim CV ma takie kluby jak: Chrobry Głogów, Legia Warszawa czy SKRA Częstochowa. Bez pracy był natomiast od sierpnia 2023 roku, gdy został zwolniony z ekipy z Głogowa.

Na razie nie jest znany dokładny plan przygotowań Zagłębia. Jasne jest natomiast, że jeden z meczów kontrolnych ekipa z Sosnowca rozegra 5 lipca przeciwko Podbeskidziu. Do ligowego grania wróci z kolei 26-27 lipca. Na dzisiaj nie jest jednak znany dokładny harmonogram spotkań. Ten powinien zostać opublikowany w najbliższych dniach. O awans Zagłębie może rywalizować między innymi z takimi ekipami jak: Chojniczanka, Podbeskidzie czy KKS Kalisz.

