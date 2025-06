fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Maciej Rosołek został nowym graczem GKS Katowice

GKS Katowice w trakcie przerwy między rozgrywkami stara się być aktywny na rynku transferowym. W poniedziałek 16 czerwca klub ogłosił sfinalizowanie trzeciego wzmocnienia. Tym razem po Kacprze Łukasiaku i Marcelu Wędrychowskim szeregi GieKSy zasilił były gracz Piasta Gliwice.

„Maciej Rosołek związał się z GKS-em Katowice kontraktem do 2027 roku z opcją. 23-letni piłkarz to prawonożny napastnik, który ostatni sezon spędził w Piaście Gliwice. Urodzony w Siedlcach zawodnik jest wychowankiem miejscowej Pogoni, a już jako nastolatek trafił do akademii Legii Warszawa. W stołecznym klubie przeszedł przez wszystkie szczeble szkolenia, a w 2019 roku zadebiutował w PKO BP Ekstraklasie w prestiżowym meczu przeciwko Lechowi Poznań, zdobywając bramkę na wagę zwycięstwa” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej katowiczan.

Nowy nabytek GieKSy w ostatnim sezonie w drużynie Aleksandara Vukovicia wystąpił łącznie w 36 meczach. Strzelił w nich pięć goli i zaliczył też trzy kluczowe podania. Ogólnie w PKO BP Ekstraklasie jak na razie zawodnik wystąpił w 133 spotkaniach, mając 17 trafień na koncie.

Nową kampanię ekipa z Katowic zacznie w trzeci weekend lipca. W pierwszej kolejce roli gospodarza GKS zagra z Rakowem Częstochowa. Mecz odbędzie się 19 lipca o godzinie 20:15.

