PZPN wydał wyrok. Długoletni zakaz dla zawodnika

PZPN, a właściwie Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, podjął decyzję w sprawie "Obwinionego Zawodnika". Piłkarz został ukarany długoletnim zakazem, o czym informuje oficjalny komunikat.

Adam Starszyński / PressFocus Na zdjęciu: PZPN

PZPN reaguje. Surowa kara

Decyzja Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczy sprawy z wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN. Zawierał on dwa punkty. Pierwszym z nich jest podejrzenie match-fixingu w spotkaniu Rekord Bielsko-Biała – Sokół Kleczew w ramach rozgrywek 2. Ligi, które odbyło się 15 sierpnia 2025 roku. Natomiast drugi dotyczy niedozwolonych zakładów bukmacherskich.

Oba przewinienia są związane z postacią jednego piłkarza, który w komunikacie został opisany jako „Obwiniony Zawodnik”. Za pierwsze z nich gracz został ukarany dwuletnim zakazem udziału we wszelkiej działalności dotyczącej futbolu, natomiast za drugie już trzyletnim zakazem.

To oznacza, że łączna kara wynosi pięć lat. Jednak na jej poczet zaliczono już zastosowany wcześniej środek zapobiegawczy, a więc zakaz udziału zawodnika w meczach obowiązujący od 21 sierpnia 2025 roku do 11 marca 2026 r.

Pełna treść orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN jest dostępne TUTAJ.