Transferowy hit w 2. lidze. Były napastnik Korony dołącza do klubu

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Jauhienij Szykauka

Zagłębie ogłasza hitowy transfer w 2. lidze

Zagłębie Sosnowiec w minionym sezonie miało walczyć o awans do Betclic 1. ligi i powrót na zaplecze PKO Ekstraklasy po jednym sezonie spędzonym w Betclic 2. lidze. To się nie udało, bowiem piłkarze Marka Saganowskiego a potem Bartłomieja Bobli znaleźli się nawet poza strefą barażową. Tym samym w nowym sezonie klub będzie znów próbował dźwignąć się trzeciego poziomu rozgrywkowego w kraju.

Nie będzie to zadanie łatwe, bowiem tego lata z zespołem pożegnało się wielu piłkarzy i drużyna obecnie przechodzi rewolucję. Są jednak także transfery do klubu i to dość konkretne. Nowym piłkarzem Zagłębia jakiś czas temu został Mateusz Matras, który ostatnio występował w Stali Mielec, a teraz klub poinformował o pozyskaniu nowego napastnika. Chodzi o Jauhienija Szykaukę, który w minionym sezonie grał w Koronie Kielce. Informacje o tym transferze jako pierwszy przedstawił na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Jauhienij Szykauka w minionym sezonie rozegrał dla Korony Kielce w sumie 37 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował trzy asysty. W sumie na poziomie PKO Ekstraklasy ma on 97 występów i 18 goli oraz pięć asyst. Wiadomo, że zainteresowane jego pozyskaniem były inne klubu z wyższych lig. 32-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 200 tysięcy euro.

