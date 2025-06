Dlatego Marcin Sasal stracił pracę. Szokujące kulisy decyzji Pogoni Grodzisk Mazowiecki

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marcin Sasal

TVP Sport: Marcin Sasal był pod wpływem alkoholu w trakcie meczu

W poniedziałek (2 czerwca) Pogoń Grodzisk Mazowiecki wydała komunikat o odsunięciu trenera Marcina Sasala od roli trenera pierwszej drużyny. Nie da się ukryć, że była to zadziwiająca decyzja, biorąc pod uwagę znakomite wyniki zespołu w tym sezonie Betclic 2. Ligi. Teraz jednak na jaw wychodzą szokujące kulisy tego drastycznego kroku.

Portal TVP Sport poinformował, że przy okazji wyjazdowego meczu Betclic 2 Ligi z Hutnikiem Kraków Marcin Sasal był pod wpływem alkoholu. Szkoleniowiec nie mógł zasiąść na ławce trenerskiej z powodu czerwonej kartki, ale pojawił się w szatni i właśnie tam doprowadził do dużej awantury. W jej trakcie rozbite zostało lustro.

– Trener był w Krakowie pod wpływem alkoholu, zachowywał się bardzo nieprofesjonalnie. Zaczął robić awantury. Mamy wielu świadków: całą drużynę i ludzi z Hutnika – opowiedział Sebastian Przyrowski, dyrektor sportowy i trener bramkarzy Pogoni.

– Trener na nas naskoczył i nie kontrolował się. Do rękoczynów nie doszło, do ostrej wymiany słów już tak. Ja nie pozwoliłem sobie na takie traktowanie. Źle, że tak wyszło, ale niestety stało się tak na „życzenie” trenera. Wiele razy go chroniliśmy, wyciągaliśmy rękę, ale tak dłużej się nie da – powiedział Przyrowski dla TVP Sport.

Pogoń Grodzisk Mazowiecki wydała kolejny komunikat niedługo po publikacji TVP Sport. Klub poinformował, że Marcin Sasal został odsunięty od udziału w meczach drużyny do końca kontraktu. Jednocześnie władze nie zapomniały o wkładzie trenera w znakomite wyniki i postanowiły mu ponownie podziękować.