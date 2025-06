Marcin Sasal nie jest już trenerem Pogoni Grodzisk Mazowiecki. To niespodziewana informacja, biorąc pod uwagę, że 54-latek wywalczył awans do Betclic 1. Ligi.

Marcin Sasal nie jest już szkoleniowcem Pogoń Grodzisk Mazowiecki

Pogoń Grodzisk Mazowiecki wystosowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej komunikat informujący o zakończeniu współpracy z dotychczasowym trenerem, czyli Marcinem Sasalem. To bardzo niespodziewana informacja, biorąc pod uwagę, że doświadczony szkoleniowiec z powodzeniem opiekował się zespołem Czerwono-Białych od lipca 2023 roku, a kilka tygodni temu wywalczył z tą drużyną historyczną promocję do Betclic 1. Ligi (drugi awans z rzędu).

„W dniu dzisiejszym władze klubu ze względów dyscyplinarnych odsunęły od prowadzenia pierwszego zespołu Pogoni Grodzisk Mazowiecki trenera Marcina Sasala” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez przyszłego beniaminka pierwszej ligi. Zdaniem Adama Sławińskiego z „Kanału Sportowego” poszło o kłótnię po ostatnim przegranym 2:4 meczu z Hutnikiem Kraków w ramach 33. kolejki Betclic 2. Ligi. Do sprawy odniósł się także sam szkoleniowiec, który nie zdradził jednak szczegółów.

– Nadszedł koniec mojej pracy w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Dziękuję kibicom za wsparcie oraz motywację. Te dwa awanse były dla Was i dużo zdrowia mnie kosztowały. Dziękuję mojej rodzinie – Justyna, Staś, Ola, Antek, Julka, Zosia oraz Jacek. Prowadziłem Pogoń w 69 spotkaniach. Średnia wyśrubowana na 2,13 punktu na mecz, a mogło być lepiej. Te 2 lata były dobrym czasem dla klubu, ale nie wszyscy to rozumieli. Dziękuję i do zobaczenia – napisał w mediach społecznościowych Marcin Sasal.