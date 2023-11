PressFocus/ Krzysztof Porębski Na zdjęciu: Radosław Sobolewski (Wisła Kraków - Zagłębie Sosnowiec)

Wisła Kraków znowu zawiodła i nie była w stanie wygrać drugiego meczu z rzędu

Biała Gwiazda bezbramkowo zremisowała z Zagłębiem Sosnowiec, ekipą ze strefy spadkowej

Po meczu Radosław Sobolewski zaskoczył wypowiedziami – trener gospodarzy przyjął wyjątkowo pewną siebie postawę

Wisła Kraków. Sobolewski nie ma sobie nic do zarzucenia

Spotkanie Wisła Kraków – Zagłębie Sosnowiec zakończyło się bezbramkowym remisem. Gospodarze nie byli w stanie umieścić piłkę w siatce zespołu, który trzy dni wcześniej rozegrał 120 minut w Pucharze Polski, a w tabeli Fortuna 1 Ligi plasuje się w strefie spadkowej. Po ostatnim gwizdku trybuny domagały się zmian na stanowisku trenera. I trudno się dziwić – Biała Gwiazda nie potrafiła pokonać drużyny, która w pięciu poprzednich kolejkach zapisała na swoim koncie łącznie dwa punkty.

Tak Radosław Sobolewski skomentował zakończone starcie Wisła – Zagłębie

– Mogliśmy otworzyć spotkanie w pierwszych 20 minutach, stworzyliśmy kilka sytuacji. Później gra się wyrównała, ale ze wskazaniem na naszą stronę. Czasami brakowało szybszej decyzji o strzale. Nie mogę odmówić piłkarzom zaangażowania. Pewne rzeczy nie wychodziły. Gdy nie da się wygrać, trzeba zremisować. Cieszyć może czyste konto.

Szkoleniowiec krakowskiej ekipy zareagował na głosy z trybun, domagające się jego zwolnienia:

– Jestem profesjonalista. Póki będę pierwszym trenerem Wisły, będę działał profesjonalnie, najlepiej jak potrafię. A potrafię bardzo dużo. Mój zapał do pracy, do zwycięstw i dobrej gry, to się nie zmienia, chociażby ktoś mnie obrażał z trybun. Wiadomo, że kibice są sfrustrowani, nie tylko tym półroczem, ale także ostatnimi latami. Pracujemy, brakuje kropki nad i, awansu. Ale tu nic nie jest jeszcze zaprzepaszczone. Będę walczył niesamowicie mocno, a niepochlebne głosy z trybun tylko mogą mnie zmotywować.

Czy Wisła w meczu z Zagłębiem zaprezentowała “krakowską piłkę”? Trener nie ma wątpliwości:

– Zagraliśmy przyzwoite spotkanie, mieliśmy kontrolę. Nie można przyczepić się do stylu. Wróciliśmy do swojego DNA, krakowskiej piłki. Ale brakuje wykończenia. Styl gry w Krakowie jest bardzo ważny. Gdybym grał długą piłkę, ale skuteczną, byłbym wygwizdywany. Ale ja nie zmienię stylu. Wybraliśmy trudniejszą drogę.

– Jeżeli ktoś chce mi zabrać rzecz, na której znam się najlepiej, czyli taktykę, to czasami boli. Ale niestety. Będę pracował i myślę, że przełamię to z chłopakami.

Opiekun Białej Gwiazdy miał prawo narzekać na murawę, która nie była odpowiednio przygotowana do meczu, co też zrobił, jednak na koniec swojej wypowiedzi pozwolił sobie także na poniższą uwagę:

– Jak znowu wspomnę coś o warunkach, to ktoś odpowie, że znowu Sobolewski zwala na murawę. Ale spokojnie, biorę na siebie to, że nie strzeliliśmy bramki, jednak murawa utrudniła nam rozgrywanie akcji.