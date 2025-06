Wychowanek Vasco da Gama w Pogoni Siedlce? Był wyceniany na 1,5 mln euro [NASZ NEWS]

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Stadion Pogoni Siedlce

Czterokrotny mistrz Brazylii

Clube de Regatas Vasco da Gama to czterokrotny mistrz Brazylii, jednokrotny zdobywca pucharu tego kraju,a także zwycięzca Copa Libertadores (raz), a więc najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywek w Ameryce Południowej. I to właśnie wychowankiem tego klubu jest Rodrigo, piłkarz, który może trafić do Pogoni Siedlce.



Ten defensywny pomocnik zaczynał karierę w juniorach Vasco, potem był w pierwszej drużynie, a następnie trafił na wypożyczenie do klubu Londrina. Stamtąd wrócił do Vasco, skąd wyjechał do Turcji, do klubu Banirmaspor. Obecnie ta drużyna gra na zapleczu tureckiej Ekstraklasy, w poprzednim sezonie zajęła piąte miejsce. Co ciekawe, piłkarzem tego klubu jest… 40-letni Marco Paixao.

Cassio do Odry, Rodrigo do Pogoni?

A co do Rodrigo, to jest wolnym zawodnikiem. Może trafić do Pogoni Siedlce w przypadku odejścia innego Brazylijczyka, czyli Cassio, którym interesuje się Odra Opole. Cassio z dobrej strony pokazał się w ostatnim sezonie 1. ligi, a z Pogonią ma jeszcze kontrakt na najbliższy sezon. Scenariusz Cassio odchodzi, Rodrigo przychodzi jest o tyle bardziej prawdopodobny, że piłkarzy reprezentuje w Polsce ten sam menedżer, czyli Agencja Piłkarska Premium Wrzos.



W 2023 roku 23-letni obecnie Rodrigo był wyceniany na 1,5 mln euro przez portal Transfermarkt. Obecnie jego wartość na TM to 750 tysięcy euro. A co do wartości najwyżej wycenianych graczy Pogoni to kilku z nich ma kwotę 250 tysięcy euro.