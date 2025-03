Wisła reaguje na niewpuszczenie kibiców. Co na to PZPN?

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków wysyła pismo do Komisji Dyscyplinarnej PZPN

Wisła Kraków w tym sezonie występuje na poziomie Betclic 1. ligi. Drużyna prowadzona przez Mariusza Jopa przeszła w obecnych rozgrywkach już wiele, ale sporo wskazuje także na to, że uda się jej zakwalifikować do strefy barażowej, która to przybliży Białą Gwiazdę do awansu do PKO Ekstraklasy.

Droga ta jednak jeszcze trochę potrwa, ale z pewnością nadal bez kibiców Wisły podczas wyjazdowych meczy wielokrotnego mistrza Polski. Od długich miesięcy trwa bowiem bojkot fanów spod Wawela, którzy nie są wpuszczani na stadiony większości drużyn w 1. lidze. Wyjątek stanowił na dobrą sprawę tylko Ruch Chorzów. Dzisiaj informację, o tym, że kibice Wisły nie będą wpuszczeni na stadion przekazała Warta Poznań, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Wisła Kraków odniosła się do całej sytuacji w komunikacie, w którym zawarto informację, że klub zwróci się do PZPN z prośbą o ocenę podstawy do zamknięcia sektora gości. “Wisła Kraków informuje, że zwróci się ze sprawą do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o ocenę zasadności decyzji Warty Poznań”- napisano w komunikacie Białej Gwiazdy na jej stronie internatowej.

