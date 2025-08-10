Wisła Kraków z nową gwiazdą? Kuziemka o swojej roli w zespole

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Maciej Kuziemka

Maciej Kuziemka o golu i porównaniu do Kalu Uche

Wisła Kraków jest obecnie jedyną drużyną w Betclic 1. Lidze mogącą pochwalić się 12 punktami w tabeli. W niedzielne popołudnie Biała Gwiazda nie bez problemów pokonała Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Jedno z trafień przeciwko ekipie Piotra Stokowca zaliczył Maciej Kuziemka. Młody zawodnik wypowiedział się na ten temat w rozmowie z TVP Sport.

– To realizacja kolejnego marzenia, kolejnego celu. Zwycięstwo cieszy najbardziej, bo nie było ono łatwe. Pogoń pokazała, że zajmowała drugie miejsce przed tym meczem nie bez powodu i grała bardzo wymagająco, ale na szczęście poradziliśmy sobie z tym i mamy trzy punkty, co nas bardzo cieszy – mówił Kuziemka.

Na ten moment młody zawodnik może pochwalić się czterema asystami i jednym golem. Statystyki piłkarza są bardzo dobre. Czy spodziewał się takiej eksplozji formy?

– Znam swoje umiejętności. Wiem, że jestem w stanie robić to, co teraz robię, a fakt, że mam takie liczby obecnie, tylko mnie cieszy. To powód do dumy i dowód na to, że moja ciężka praca się opłaca i trzeba ją kontynuować – powiedział zawodnik.

Henryk Kasperczak w trakcie studia meczowego porównał Kuziemkę do Kalu Uche. Ciekawa była reakcja piłkarza na to stwierdzenie.

– To na pewno duży zaszczyt, ale ja jestem Maciej Kuziemka i chcę budować swoją historię, swoje nazwisko. Chcę mieć swój własny, oryginalny styl gry i przede wszystkim dawać jak najwięcej drużynie – zaznaczył zawodnik urodzony w Ostrowcu Świętokrzyskim.

