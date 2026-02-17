Wisła ogłosiła „sold out” na hitowy mecz! Wielkie święto w Krakowie

08:25, 17. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Wisła Kraków

Wisła w piątek zmierzy się z Wieczystą w derbach Krakowa. Z trybun to starcie obejrzy komplet publiczności. Biała Gwiazda ogłosiła "sold out". To oznacza, że na stadion przyjdzie ponad 30 tysięcy kibiców.

Kibice Wisły Kraków
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła z Wieczystą przy kompletnie publiczności

Wisła Kraków z każdym tygodniem zbliża się do upragnionego awansu do Ekstraklasy. W dwóch meczach rundy wiosennej zdobyła cztery punkty i jeszcze powiększyła przewagę nad resztą stawki. W piątek czeka ją bardzo wymagający, a zarazem ekscytujący sprawdzian – zmierzy się z Wieczystą Kraków, czyli obecnym wiceliderem tabeli.

Zespół Kazimierza Moskala może natomiast pochwalić się kompletem punktów w dwóch wiosennych spotkaniach. Widać, że jest w formie, dlatego Wisła na pewno nie będzie miała łatwej przeprawy. W rundzie jesiennej mecz tych ekip również był rozgrywany przy R22, choć formalnym gospodarzem była wówczas Wieczysta. Tym razem to Biała Gwiazda podejmie rywala jako organizator derbowego starcia.

W poniedziałkowy wieczór Wisła potwierdziła to, co wydawało się przesądzone, biorąc pod uwagę tempo, z jakim wzrastała frekwencja. Klub ogłosił bowiem „sold out” – to oznacza, że na trybunach zasiądzie komplet 33-tysięcznej publiczności.

Tym samym kibice śrubują znakomity wynik średniej frekwencji na domowych meczach Wisły. Po spotkaniu derbowym wzrośnie ona do ponad 26 tysięcy.

Mecz Wisła Kraków – Wieczysta Kraków rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30. Jesienią ich rywalizacja zakończyła się remisem 1-1.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź