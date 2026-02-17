Wisła ogłosiła „sold out” na hitowy mecz! Wielkie święto w Krakowie

Wisła z Wieczystą przy kompletnie publiczności
Wisła Kraków z każdym tygodniem zbliża się do upragnionego awansu do Ekstraklasy. W dwóch meczach rundy wiosennej zdobyła cztery punkty i jeszcze powiększyła przewagę nad resztą stawki. W piątek czeka ją bardzo wymagający, a zarazem ekscytujący sprawdzian – zmierzy się z Wieczystą Kraków, czyli obecnym wiceliderem tabeli.
Zespół Kazimierza Moskala może natomiast pochwalić się kompletem punktów w dwóch wiosennych spotkaniach. Widać, że jest w formie, dlatego Wisła na pewno nie będzie miała łatwej przeprawy. W rundzie jesiennej mecz tych ekip również był rozgrywany przy R22, choć formalnym gospodarzem była wówczas Wieczysta. Tym razem to Biała Gwiazda podejmie rywala jako organizator derbowego starcia.
W poniedziałkowy wieczór Wisła potwierdziła to, co wydawało się przesądzone, biorąc pod uwagę tempo, z jakim wzrastała frekwencja. Klub ogłosił bowiem „sold out” – to oznacza, że na trybunach zasiądzie komplet 33-tysięcznej publiczności.
Tym samym kibice śrubują znakomity wynik średniej frekwencji na domowych meczach Wisły. Po spotkaniu derbowym wzrośnie ona do ponad 26 tysięcy.
Mecz Wisła Kraków – Wieczysta Kraków rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30. Jesienią ich rywalizacja zakończyła się remisem 1-1.