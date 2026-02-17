Wisła ogłosiła „sold out” na hitowy mecz! Wielkie święto w Krakowie

Wisła w piątek zmierzy się z Wieczystą w derbach Krakowa. Z trybun to starcie obejrzy komplet publiczności. Biała Gwiazda ogłosiła "sold out". To oznacza, że na stadion przyjdzie ponad 30 tysięcy kibiców.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła z Wieczystą przy kompletnie publiczności

Wisła Kraków z każdym tygodniem zbliża się do upragnionego awansu do Ekstraklasy. W dwóch meczach rundy wiosennej zdobyła cztery punkty i jeszcze powiększyła przewagę nad resztą stawki. W piątek czeka ją bardzo wymagający, a zarazem ekscytujący sprawdzian – zmierzy się z Wieczystą Kraków, czyli obecnym wiceliderem tabeli.

Zespół Kazimierza Moskala może natomiast pochwalić się kompletem punktów w dwóch wiosennych spotkaniach. Widać, że jest w formie, dlatego Wisła na pewno nie będzie miała łatwej przeprawy. W rundzie jesiennej mecz tych ekip również był rozgrywany przy R22, choć formalnym gospodarzem była wówczas Wieczysta. Tym razem to Biała Gwiazda podejmie rywala jako organizator derbowego starcia.

W poniedziałkowy wieczór Wisła potwierdziła to, co wydawało się przesądzone, biorąc pod uwagę tempo, z jakim wzrastała frekwencja. Klub ogłosił bowiem „sold out” – to oznacza, że na trybunach zasiądzie komplet 33-tysięcznej publiczności.

SOLD OUT 👏#DerbyWDobrymStylu oglądamy w komplecie przy R22! Dobra robota, kibice 👊 pic.twitter.com/PWp43aE4GN — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) February 16, 2026

Tym samym kibice śrubują znakomity wynik średniej frekwencji na domowych meczach Wisły. Po spotkaniu derbowym wzrośnie ona do ponad 26 tysięcy.

Mecz Wisła Kraków – Wieczysta Kraków rozpocznie się w piątek o godzinie 20:30. Jesienią ich rywalizacja zakończyła się remisem 1-1.