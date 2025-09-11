Wisła znowu przyciąga tłumy. Szykuje się wielkie widowisko

Wisła Kraków w sobotę zmierzy się z Odrą Opole w meczu Betclic 1. Ligi. Biuro prasowe Białej Gwiazdy przekazało z kolei aktualizację w sprawie sprzedaży biletów na to spotkanie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

29 tysięcy kibiców ma już bilet na mecz Wisła Kraków – Odra Opole

Wisła Kraków rozgrywa właśnie czwarty z rzędu sezon na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Na starcie rozgrywek Biała Gwiazda błyszczy, co skutkuje tym, że jest obecnie liderem tabeli Betclic 1. Ligi. To sprawia, że zainteresowanie meczami zespołu jest bardzo duże. Potwierdza to również wysoka sprzedaż biletów na spotkania ligowe.

Już w najbliższą sobotę, w ramach dziewiątej kolejki, ekipa Mariusza Jopa zmierzy się na własnym stadionie z Odrą Opole. Niebiesko-czerwoni co prawda plasują się tuż nad strefą spadkową, mimo to fani krakowskiej drużyny tłumnie wybierają się na stadion im. Henryka Reymana. Klub w oficjalnym komunikacie przekazał, że jak dotąd wejściówki na to spotkanie zakupiło już 29 tysięcy kibiców.

Tym samym wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny w tej kampanii na stadionie Wisły pojawi się ponad 30 tysięcy widzów. Taka frekwencja miała już miejsce przy okazji spotkań z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Śląskiem Wrocław.

Sobotnia potyczka wiślaków z opolanami rozpocznie się o godzinie 19:30. Obie drużyny zmierzą się po raz pierwszy od kwietnia 2025 roku. Wówczas krakowianie wygrali jednym golem (2:1). Ogólnie zawodnicy Wisły triumfowali w każdym z sześciu ostatnich ligowych meczów z Odrą. Najbardziej pamiętne zwycięstwo 13-krotni mistrzowie Polski odnieśli we wrześniu ubiegłego roku, kiedy rozbili rywala 5:0.

