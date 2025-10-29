Mariusz Jop wyprzedził Maaskanta i Smudę. Imponujący bilans trenera Wisły

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop z 400 dniami pracy w Wiśle Kraków

Wisła Kraków w tej kampanii jest w bardzo dobrej dyspozycji nie tylko w Betclic 1. Lidze. Biała Gwiazda jest obecnie na świetnej drodze do tego, aby w przyszłym roku cieszyć się z awansu do PKO BP Ekstraklasy. Aktualnie krakowianie są liderem rozgrywek z 35 punktami na koncie. Ponadto gracze Wisły są już pewni gry w 1/8 finału STS Pucharu Polski. Tym samym do końcowego triumfu w tych rozgrywkach krakowska drużyna potrzebuje jeszcze czterech zwycięstw. Świetnym bilansem może pochwalić się również szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

Serwis WislaPortal.pl podał, że Mariusz Jop jest już 400 dni trenerem Wisły Kraków. Pochodzący z Ostrowca Świętokrzyskiego szkoleniowiec może pochwalić się znakomitym bilansem w porównaniu do innych trenerów krakowskiej ekipy, pracujących w Wiśle w latach 2010–2025 po swoich pierwszych 400 dniach pracy.

Jop ma obecnie średni wynik 2,13 punktu na mecz, wyprzedzając całą konkurencję. Drugi pod tym względem jest Robert Maaskant z bilansem 1,91 punktu na mecz. Warto jednak podkreślić, że Holender prowadził Białą Gwiazdę w czasach gry w Ekstraklasie. Kolejne miejsca zajmują odpowiednio: Radosław Sobolewski (śr. 1,73 pkt), Franciszek Smuda (śr. 1,44 pkt) i Maciej Stolarczyk (śr. 1,28 pkt).

Tymczasem w najbliższą niedzielę Wisłę czeka trudne zadanie, bo krakowski zespół zmierzy się z rozpędzonym Chrobrym Głogów. Lider Betclic 1. Ligi zagra z czwartą aktualnie drużyną w tabeli. Wisła w dwóch ostatnich starciach z tą ekipą była za każdym razem górą (2:1 i 3:0). W marcu 2024 roku przegrała natomiast jednym trafieniem (2:3).

