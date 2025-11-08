Wisła Kraków zostanie doinwestowana przez Kwietnia? Prezes mówi jasno

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze i pewnie zmierza do PKO Ekstraklasy. Jak bumerang wraca jednak temat zainwestowania w klub przez Wojciecha Kwietnia, do sprawy odniósł się Jarosław Królewski

Jarosław Królewski
Jarosław Królewski

Wojciech Kwiecień w końcu zainwestuje w Wisłę Kraków?

Wisła Kraków w tym sezonie radzi sobie na tyle dobrze, że właściwie chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to ten sezon, w którym po kilku latach przerwy, uda się powrócić do PKO Ekstraklasy. Doskonała gra i forma ekipy Mariusza Jopa pozwala na ten moment mieć aż 10 punktów przewagi nad drugim Śląskiem Wrocław. To na tym etapie sezonu bardzo duża zaliczka.

Niemniej poza tym, co dzieje się na boisku, w temacie Białej Gwiazdy zawsze dużo mówi się także o kwestiach, które dotyczą finansów oraz szeroko pojętej organizacji. Co jakiś czas wraca przecież temat przejęcia klubu przez Wojciecha Kwietnia, a więc obecnego właściciela Wieczystej Kraków, ale przy tym zapalonego kibica Wisły. Już kilka miesięcy temat informowano o rozmowach obu stron na ten temat, a teraz Jarosław Królewski w wywiadzie dla „Sport.pl” tylko potwierdził te informacje.

My cały czas o tym dyskutujemy. Jeśli pan jest kibicem jakiegoś klubu, kocha pan ten klub, ma pan dużo pieniędzy, to zawsze będzie istniał temat tego, czy może pan potencjalnie ten klub wspomóc, czy zastosować w nim jakieś rozwiązanie. Powiedziałbym, że wszystko jest możliwe, bo Wojtek jest osobą nieprzewidywalną, zresztą tak, jak ja. Jak coś się mu urodzi danego wieczoru w głowie, to egzekucja tego może być bardzo szybka – powiedział w rozmowie ze „Sport.pl” Jarosław Królewski, prezes i właściciel klubu z Reymonta.

