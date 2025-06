fot. Pressfocus Na zdjęciu: Wisła Kraków flaga

Kokosinski zmarł w krakowskim szpitalu

Thomas Kokosinski w ostatnim czasie był łączony z przejęciem mniejszościowego pakietu udziałów w Wiśle Kraków. O rozmowach z amerykańskim inwestorem polskiego pochodzenia mówił sam Jarosław Królewski, który liczył, że temat zostanie sfinalizowany po zakończeniu sezonu. Kilka dni temu przyleciał do Krakowa na kolejne spotkanie z prezesem pierwszoligowego klubu. W sumie miał zainwestować w Białą Gwiazdę 5 milionów dolarów, co oczywiście byłoby olbrzymim wsparciem finansowym. Wiadomo już, że tak się nie stanie.

W środę 4 czerwca doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem właśnie Kokosinskiego, który w jednej z krakowskich restauracji zakrztusił się jedzeniem i stracił przytomność.

WIDEO: Skróty meczów Betclic 1. ligi – Wisła Kraków

W ciężkim stanie trafił do szpitala. Lekarze robili, co mogli, ale nie udało się go uratować. Portal Interia.pl poinformował, że Kokosinski zmarł we wtorek 10 czerwca po odłączeniu od respiratora. Miał 42 lata.

Kokosinski prowadził firmę w Stanach Zjednoczonych. Od 2010 roku biznesmen był prezesem Matelogic Industries, specjalizującego się w obróbce metali.