Wisła Kraków szykuje się na derby. „Zdominować Wieczystą”

Wisła Kraków w piątek zmierzy się w derbach z Wieczystą Kraków. Kacper Duda wspomina spotkanie z jesieni, które zakończyło się remisem 1-1. Zapowiada w rozmowie z "Gazetą Krakowską" chęć zdominowania najbliższego rywala.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

Wisła tym razem chce potwierdzić swoją dominację

Wisła Kraków w piątek podejmie w derbowej rywalizacji Wieczystą Kraków. To starcie dwóch obecnie najlepszych drużyn tego sezonu pierwszej ligi, a z trybun obejrzy je komplet publiczności. Zapowiada się prawdziwe piłkarskie święto z wieloma smaczkami, w tym chociażby powrotem Kazimierza Moskala na Synerise Arena.

Na papierze faworytem jest Biała Gwiazda, która lideruje w ligowej tabeli i ma sporą przewagę punktową nad resztą stawki. Wieczysta z kolei wiosną wygrała oba swoje spotkania.

Jesienny mecz tych ekip zakończył się remisem 1-1. Wówczas Wisła dopiero w doliczonym czasie gry trafiła do siatki, choć prezentowała się znacznie lepiej. Wieczysta ograniczyła się do obrony korzystnego wyniku i praktycznie nie tworzyła sobie sytuacji strzeleckich. Kacper Duda wspomina to spotkanie i zakłada, że tym razem Biała Gwiazda zdoła potwierdzić swoją dominację.

– Będzie pełny stadion i to automatycznie wpływa tak, że traktuje się takie spotkanie jak coś wyjątkowego. (…) I jest w nas jeszcze jedna rzecz – czyli chęć rewanżu za ten ostatni mecz z Wieczystą. Bo w nim mieliśmy niesamowitą przewagę i ten remis – choć wywalczony przez nas w doliczonym czasie gry – nie był sprawiedliwy, jeśli wziąć pod uwagę przebieg gry. Dlatego teraz chcemy zagrać już tylko o trzy punkty i potwierdzić, że przebieg tamtego meczu, ta nasza przewaga to nie był żaden przypadek.

– Jest chęć rewanżu i udowodnienia, że potrafimy nie tylko bardzo dobrze grać w piłkę, ale też zdominować taki zespół jak Wieczysta – zapowiedział pomocnik Białej Gwiazdy w rozmowie z „Gazetą Krakowską”.