Wisła Kraków przyciąga tłumy. Kibice znów wykupują bilety

Wisła Kraków przed reprezentacyjna przerwą ma do rozegrania już tylko spotkanie z Miedzią Legnica. Tymczasem jak świeże bułeczki sprzedają się bilety na starcie z Odrą Opole.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Szykuje się kolejny sold out w 1. Lidze. Chodzi o mecz Wisła Kraków – Odra Opole

Wisła Kraków w sześciu rozegranych spotkaniach ligowych wywalczyła komplet punktów. Ekipa dowodzona przez Mariusza Jopa imponuje nie tylko skutecznością pod bramką rywali, ale także solidną defensywą. Te czynniki sprawiają, że Biała Gwiazda jest liderem Betclic 1. Ligi.

Świetna forma zespołu przyciąga na stadion im. Henryka Reymana prawdziwe tłumy. Wszystko wskazuje na to, że po przerwie reprezentacyjnej kibice znów wypełnią trybuny do ostatniego miejsca podczas meczu z 13-krotnymi mistrzami Polski.

We wtorek 26 sierpnia 2025 roku biuro prasowe klubu poinformowało o wynikach sprzedaży biletów na najbliższe spotkanie w roli gospodarza. Do tej pory sprzedano już 18 tysięcy wejściówek. Wygląda na to, że kolejny raz w tym sezonie na stadionie Wisły pojawi się komplet publiczności.

Nasz news: Kibice Wisły Kraków nie zatrzymują się 🔥



___

Bilety na #WISODR ▶️ https://t.co/GtYyuLKcsN pic.twitter.com/hUhz2kQmKk — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) August 26, 2025

W tej kampanii wiślacy rozegrali u siebie trzy mecze ligowe: z ŁKS-em Łódź (5:0), Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3:2) oraz ostatnio ze Śląskiem Wrocław (5:0). W starciu ze Śląskiem na trybunach zasiadło ponad 32 tysiące widzów. Podczas rywalizacji z beniaminkiem pojawiło się ponad 30 tysięcy kibiców, a przy okazji spotkania z ŁKS-em – ponad 27 tysięcy.

Czytaj więcej: Wisła i Wieczysta nie zagrają we wrześniu. Znany możliwy scenariusz