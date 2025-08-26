Wisła Kraków przyciąga tłumy. Kibice znów wykupują bilety

22:33, 26. sierpnia 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Wisła Kraków (X)

Wisła Kraków przed reprezentacyjna przerwą ma do rozegrania już tylko spotkanie z Miedzią Legnica. Tymczasem jak świeże bułeczki sprzedają się bilety na starcie z Odrą Opole.

Kibice Wisły Kraków
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Szykuje się kolejny sold out w 1. Lidze. Chodzi o mecz Wisła Kraków – Odra Opole

Wisła Kraków w sześciu rozegranych spotkaniach ligowych wywalczyła komplet punktów. Ekipa dowodzona przez Mariusza Jopa imponuje nie tylko skutecznością pod bramką rywali, ale także solidną defensywą. Te czynniki sprawiają, że Biała Gwiazda jest liderem Betclic 1. Ligi.

Świetna forma zespołu przyciąga na stadion im. Henryka Reymana prawdziwe tłumy. Wszystko wskazuje na to, że po przerwie reprezentacyjnej kibice znów wypełnią trybuny do ostatniego miejsca podczas meczu z 13-krotnymi mistrzami Polski.

POLECAMY TAKŻE

Angel Rodado
Wisła Kraków wzmocniła rezerwy. Jeden Rodado to za mało
Piłkarze Odry Opole
To może być kolejny zwolniony trener w Betclic 1. lidze
Piłkarze Wisły Kraków
Wisła i Wieczysta nie zagrają we wrześniu. Znany możliwy scenariusz

We wtorek 26 sierpnia 2025 roku biuro prasowe klubu poinformowało o wynikach sprzedaży biletów na najbliższe spotkanie w roli gospodarza. Do tej pory sprzedano już 18 tysięcy wejściówek. Wygląda na to, że kolejny raz w tym sezonie na stadionie Wisły pojawi się komplet publiczności.

W tej kampanii wiślacy rozegrali u siebie trzy mecze ligowe: z ŁKS-em Łódź (5:0), Pogonią Grodzisk Mazowiecki (3:2) oraz ostatnio ze Śląskiem Wrocław (5:0). W starciu ze Śląskiem na trybunach zasiadło ponad 32 tysiące widzów. Podczas rywalizacji z beniaminkiem pojawiło się ponad 30 tysięcy kibiców, a przy okazji spotkania z ŁKS-em – ponad 27 tysięcy.

Czytaj więcej: Wisła i Wieczysta nie zagrają we wrześniu. Znany możliwy scenariusz