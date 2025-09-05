Wisła Kraków ma wielkie ambicje. Największa inwestycja w tej części świata?!

17:47, 5. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Wisła Kraków ma wielkie ambicje i to nie tylko na boisku. Jarosław Królewski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" zapowiedział chęć stworzenia "największego ośrodka badawczo-technologicznego w tej części świata".

Jarosław Królewski
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wielka inwestycja i marzenie Jarosława Królewskiego

Wisła Kraków bardzo dobrze radzi sobie na początku tego sezonu. Do tej pory piłkarze Mariusza Jopa przegrali tylko jeden, ostatni mecz z Miedzią Legnica. Poza tym jednak wszystkie dotychczasowe starcia kończyły się przekonywującymi zwycięstwami, co daje im pozycję lidera tabeli Betclic 1. ligi.

Dobra gra i coraz bardziej realna wizja powrotu do PKO Ekstraklasy, a także kapitalna praca działu marketingowego to jednak nie koniec ambicji Białej Gwiazdy. Marzenia Jarosława Królewskiego sięgają dużo dalej niż to, co tu i teraz. Prezes i właściciel Wisły Kraków zapowiedział bowiem w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” chęć stworzenia „największego ośrodka badawczo-technologicznego w tej części świata”. Inwestycja ta miałaby dawać nawet cztery miliony dolarów przychodu rocznie.

Moim marzeniem jest, żeby Wisła Kraków oprócz sportu, dnia meczowego sprzedaży gadżetów, praw TV i tak dalej, miała też taką „drugą nogę” w postaci największego ośrodka badawczo-technologicznego w tej części świata, a więc w Europie Środkowo-Wschodniej. Miejsce, gdzie byśmy badali przeróżne rzeczy, od prewencji urazów do doświadczeń związanych z bazą kibiców. To mogłoby sprawić, że wyszlibyśmy poza pewien lokalizm – powiedział prezes Wisły Kraków w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

