Wisła Kraków ma nową gwiazdę. To upragniony klucz do sukcesu?

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frederico Duarte, Julius Ertlthaler, Mariusz Kutwa

Wisła Kraków się odblokowała. Ten zawodnik robi różnicę

Wisła Kraków ma za sobą bardzo udany start w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Po trzech kolejkach Biała Gwiazda jest pewnym liderem z kompletem punktów na koncie. Na szczególną pochwałę zasługuje ofensywa drużyny Mariusza Jopa, która od początku rozgrywek imponuje wysoką skutecznością.

Nieprzerwanie w ataku Wisły Kraków kluczową rolę pełni Angel Rodado. Hiszpan zdobył do tej pory pięć bramek i jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Wysoką formą zachwyca także Frederico Almeida Duarte. Jednak na uwagę zasługuje jeszcze jeden piłkarz.

Bartosz Karcz po meczu z GKS-em Tychy wyróżnił Juliusa Ertlthalera. Austriak powoli staje się nową gwiazdą drużyny, a przynajmniej takie wrażenie sprawił początek sezonu. To właśnie jego postać może być upragnionym kluczem do sukcesu.

„Coraz bardziej skłaniamy się do tezy, że tak potężne odblokowanie Wisły pod względem strzelanych goli to w bardzo dużym stopniu efekt sprowadzenia Austriaka. W Tychach strzelił pierwszego gola, asystował przy trzecim, miał swój udział przy czwartym. Co tu jeszcze więcej dodać…” – czytamy na łamach „Gazety Krakowskiej”.