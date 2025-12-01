Jerzy Brzęczek ma za sobą udany okres pracy z młodzieżową reprezentacją Polski. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą trener podzielił się ciekawą anegdotą o zawodniku Wisły Kraków.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Brzęczek zdradził kulisy pracy z Dudą. „Myślałem, że się udusi”

Jerzy Brzęczek od momentu, gdy przejął młodzieżową reprezentację Polski do lat 21, nie przestaje zaskakiwać. 54-latek prowadził Biało-czerwonych w sześciu spotkaniach EMM i wygrał wszystkie. Tymczasem ostatnio trener był gościem Tomasza Ćwiąkały na jego kanale na platformie YouTube. W trakcie rozmowy podzielił się ciekawą wypowiedzią na temat jednego z piłkarzy Wisły Kraków.

– Pierwszy raz zobaczyłem Kacpra Dudę na Talent PRO w Hiszpanii. Nie wiedziałem, że jest w Wiśle Kraków. On i Iwo Kaczmarski wpadli mi w oko. Zadzwoniłem wtedy do Kuby i mówię: „Co jest? Macie takiego zawodnika. To super chłopak!” – mówił Brzęczek w audycji u byłego dziennikarza CANAL+ czy Weszlo.com.

– Pamiętam jego pierwszy trening po powrocie do Wisły. W czasie rozgrzewki po ośmiu minutach się podparł i myślałem, że się udusi. Podszedłem i pytam: „Kacper, co się dzieje?”. Powiedział, że ma problemy z astmą, bierze środki. Odpowiedziałem: „Nie podaruję ci tego, musisz to przełamać, bo masz umiejętności i choćby nie wiem co, nie popuszczę ci”. Teraz gra i jest dobrym piłkarzem – zaznaczył selekcjoner reprezentacji Polski U-21.

– Wielu takich chłopaków, jeśli nie dostanie szansy, to po prostu zginie – powiedział Brzęczek.

21-letni zawodnik pochodzący z Lędzin trafił do Wisły w 2019 roku z GKS-u Tychy. W tym sezonie wystąpił w 20 spotkaniach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył sześć asyst. Mowa oczywiście o meczach w Betclic 1. Lidze i STS Pucharze Polski.

Czytaj więcej: Ostra reakcja w Wieczystej, Peszko o ofertach. „Skończyło się!”