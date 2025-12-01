Ostra reakcja w Wieczystej, Peszko o ofertach. „Skończyło się!”

Wieczysta Kraków to jedna z tych ekip, które na wzmocnienia nie szczędzą środków. Tymczasem ostatnio w mocnych słowach w kierunku agentów piłkarskich zwrócił się przedstawiciel klubu.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Sławomir Peszko uderzył w agentów. Wieczysta szykuje zimowe porządki

Wieczysta Kraków rywalizuje w tej kampanii o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie klub powoli szykuje się do zimowego okna transferowego, chcąc wzmocnić się na kilku pozycjach. Tymczasem w mediach społecznościowych, na swoim profilu na Instagramie, z mocnym apelem wyszedł wiceprezes klubu.

– Ledwo wysiadłem z samolotu, a tu już pięć ofert. Drodzy agenci, przestańcie wysyłać mi ten szrot, piłkarzy piątego sortu, których nikt nie chce, ale może Wieczysta się nabierze. Nie, k***a, nie nabierze się. Skończyło się – mówił Sławomir Peszko w materiale opublikowanym na jego profilu cytowany przez Meczyki.

– Jeździmy, obserwujemy, sprawdzamy, analizujemy. Jak będziemy kogoś chcieli, to zadzwonimy – zaznaczył były reprezentant Polski.

Peszko swoje wideo wrzucił w trakcie pobytu w Chorwacji. Wiceprezes przedstawiciela Betclic 1. Ligi nagrał je na lotnisku. Wcześniej natomiast opublikował fotografię ze stadionu Dinama Zagrzeb.

Wieczysta obecnie plasuje się na siódmym miejscu w tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy z 27 punktami na koncie. W tym roku krakowska drużyna ma do rozegrania tylko jedno spotkanie. W najbliższą sobotę zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Siedlce. Tymczasem po zimowej przerwie do ligowego grania Żółto-czarni wrócą w lutym 2026 roku. Wówczas zmierzą się w roli gościa ze Zniczem Pruszków.

