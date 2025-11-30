Wisła demoluje Stal! Niesamowity gol Duarte [WIDEO]

Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Frederico Duarte

Wisła Kraków poza zasięgiem Stali. Duarte z cudownym trafieniem

Przy Reymonta 22 w niedzielny wieczór pojawiła się Stal Mielec, która nie sięgnęła po zwycięstwo od… 25 sierpnia. Nic nie wskazywało na to, by Wisła Kraków miała się czego obawiać. Jednak pierwsza bramka padła dopiero w 28. minucie. Kacper Duda uderzeniem z dystansu zaskoczył Michała Matysa.

Zaledwie pięć minut później krakowianie prowadzili już 2:0. Federico Duarte znalazł się w polu karnym, zszedł do środka i potężnym strzałem zdobył efektowną bramkę. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki mielczan.

W 40. minucie podopieczni Mariusza Jopa cieszyli się z trzeciego gola. Julius Ertlthaler dograł do Angela Rodado, a ten nie miał problemów z pokonaniem Matysa. Wisła zeszła na przerwę z prowadzeniem 3:0.