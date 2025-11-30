Wisła demoluje Stal! Niesamowity gol Duarte [WIDEO]

21:11, 30. listopada 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Wisła Kraków w 18. kolejce Betclic 1. Ligi podejmuje Stal Mielec. Biała Gwiazda do przerwy prowadzi 3:0. Trafienie Federico Duarte było ozdobą pierwszej części spotkania.

Frederico Duarte
Obserwuj nas w
Krzysztof Porębski/ PressFocus Na zdjęciu: Frederico Duarte

Wisła Kraków poza zasięgiem Stali. Duarte z cudownym trafieniem

Przy Reymonta 22 w niedzielny wieczór pojawiła się Stal Mielec, która nie sięgnęła po zwycięstwo od… 25 sierpnia. Nic nie wskazywało na to, by Wisła Kraków miała się czego obawiać. Jednak pierwsza bramka padła dopiero w 28. minucie. Kacper Duda uderzeniem z dystansu zaskoczył Michała Matysa.

Zaledwie pięć minut później krakowianie prowadzili już 2:0. Federico Duarte znalazł się w polu karnym, zszedł do środka i potężnym strzałem zdobył efektowną bramkę. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki mielczan.

W 40. minucie podopieczni Mariusza Jopa cieszyli się z trzeciego gola. Julius Ertlthaler dograł do Angela Rodado, a ten nie miał problemów z pokonaniem Matysa. Wisła zeszła na przerwę z prowadzeniem 3:0.

POLECAMY TAKŻE

Olivier Sukiennicki w meczu z Rapidem Wiedeń
Sukiennicki może odejść z Wisły już zimą! Znamy kierunek [NASZ NEWS]
Igor Łasicki
Wisła kończy rok u siebie. Łasicki zdradził kulisy szatni i prosi kibiców o jedno
Igor Łasicki
Wisła Kraków liderem Betclic 1. Ligi. Łasicki skomentował sytuację w drużynie