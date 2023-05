W niedzielę mecz ŁKS - Wisła Kraków. Radosław Sobolewski zapowiedział walkę o pełną pulę w hicie Fortuna 1. Liga. Jego zdaniem remis to za mało.

PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

ŁKS kontra Wisła Kraków to najciekawszy mecz w najbliższej kolejce Fortuna 1. Liga

Radosława Sobolewski otwarcie mówi o wywalczeniu bezpośredniego awansu do Ekstraklasy

Jego zespół w Łodzi ma zagrać o pełną pulę

Sobolewski: w Łodzi jest namiastka krakowskiej piłki

Wisła Kraków w piątek odwiedzi ŁKS, który lideruje w tabeli Fortuna 1. Liga. Biała Gwiazda w przypadku wygranej będzie miała dwa oczka mniej, niż łodzianie. Radosław Sobolewski zapowiada grę o pełną pulę.

– Uważam, że remis nie zadowoli żadnej ze stron. My możemy tylko zyskać i będziemy walczyć ze wszystkich sił, by wygrać. Wiosną otworzyła się szansa na awans bezpośredni i do tego właśnie zmierzamy – przekonuje opiekun Wisły.

– Trener Moskal uczy swoich piłkarzy jak największej kultury grania. Ma swoje przekonania i stara się wdrażać taki styl. Można więc powiedzieć, że w Łodzi jest namiastka krakowskiej piłki – uważa Radosław Sobolewski.

