Wisła bez Królewskiego byłaby w innym miejscu. Tyle wydał na klub

11:55, 7. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Przegląd Sportowy Onet

Wisła Kraków jest na dobrej drodze do powrotu do PKO Ekstraklasy. Duża w tym zasługa wytrwałości Jarosława Królewskiego, który właśnie zdradził w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet", że na Białą Gwiazdę wyłożył nawet 20 milionów złotych.

Jarosław Królewski
Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Królewski przyznaje, ile milionów włożył w Wisłę Kraków

Wisła Kraków bardzo dobrze weszła w nowy sezon rozgrywek Betclic 1. ligi. Pomimo porażki w ostatnim meczu z Miedzią Legnica, piłkarze Mariusza Jopa są liderem tabeli, a ich gra oraz forma zachwyca kibiców w całej Polsce. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, czy uda się ją utrzymać na takim poziomie do końca sezonu, choć i tak Biała Gwiazda już wyrosła na głównego faworyta do awansu do PKO Ekstraklasy.

Dla klubu spod Wawelu byłoby to spełnienie marzeń, bowiem od kilku już lat klub starał się o to, ale zawsze coś stawało na drodze. Bez cienia wątpliwości jednocześnie byłoby to także sukces Jarosława Królewskiego, prezes i właściciela klubu, który wiele wysiłku musiał włożyć w budowę zespołu i uzdrowienie sytuacji Wisły. Jak sam mówi teraz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”, na działalność klubu z Krakowa wyłożył do tej pory kilkanaście milionów złotych.

Pomiędzy 17 a 20 milionów złotych – przyznał Królewski odpowiadając na pytanie właśnie o ile włożył pieniędzy w Wisłę Kraków.

