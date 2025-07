Wiemy, ile GKS Katowice zaoferował za Dudę! Znamy odpowiedź Wisły Kraków [NASZ NEWS]

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Duda

Będzie walka o Dudę?

Kacper Duda ma niespełna 22 lata, ale za sobą już spore doświadczenie. Pomocnik Wisły Kraków na pierwszoligowych boiskach rozegrał już 83 mecze, w których strzelił jedną bramkę i zaliczył osiem asyst. Zdaniem wielu obserwatorów to bardzo duży talent, który spokojnie poradziłby sobie już na boiskach Ekstraklasy.

Milion złotych na stole

I właśnie z klubu z Ekstraklasy wpłynęla pierwsza oferta. Z ustaleń goal.pl wynika, że GKS Katowice oficjalnie zgłosił się do Wisły z ofertą zakupienia tego gracza. Jak się dowiedzieliśmy, pierwsza oferta z Katowic nie zostanie zaakceptowana. A ile wynosi? W ciągu kilkudziesieciu minut docierały do nas bardzo różne informacje w tej sprawie. Jak się ostatecznie okazuje, w tym momencie to kwota oscylująca wokół miliona złotych. Oczywiście odmowa Wisły w żaden sposób nie zamykadrogi do dalszych negocjacji, niemniej w tym momencie tak to właśnie wygląda.