Wieczysta uderzyła pierwsza w meczu ze Zniczem [WIDEO]

fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafael Lopes (w środku)

Rafael Lopes otworzył wynik spotkania Wieczysta – Znicz

Wieczysta to drużyna, która po awansie do Betclic 1. Ligi nie zamierza na tym poprzestać. Krakowski zespół nie ukrywa swoich ambicji związanych z walką o awans do PKO BP Ekstraklasy. Kolejny ruch transferowy z udziałem Macieja Gajosa tylko to potwierdza. Żółto-czarni ogólnie rozpoczęli rozgrywki ligowe od zdobycia czterech punktów w dwóch spotkaniach.

Znicz Pruszków natomiast, po dwóch rozegranych meczach, nie miał jeszcze żadnego punktu na koncie. W drugiej kolejce zespół Marcina Matysiaka przegrał ze Stalą Mielec, mimo że zdobył aż cztery bramki (4:5). T?ym samym do piątkowej potyczki pruszkowianie podchodzili mocno podrażnieni. Spotkanie na ArcelorMittal Park zapowiadała się bardzo interesująco.

Na pierwszego gola nie trzeba było długo czekać. Już w 16. minucie na listę strzelców wpisał się Rafael Lopes. Portugalczyk wykorzystał dośrodkowanie Kamila Pestki i strzałem z bliska posłał piłkę do siatki. Drużyna z Krakowa nie zamierzała poprzestać na jednym trafieniu. Jacky Donkor był blisko zdobycia bramki na 2:0, ale jego strzał nie sprawił większego problemu Kacprowi Napierajowi. Do przerwy wynik się nie zmienił.

Wieczysta – Znicz Pruszków 1:0 (1:0) – MECZ TRWA

1:0 Rafael Lopes 16′

