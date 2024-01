Luis Fernandez w październiku 2023 roku nabawił się bardzo groźnego urazu. Kontuzja ta wykluczyła Hiszpana z gry na wiele miesięcy. Teraz on sam w rozmowie z "Meczykami" wskazał, że być może wróci do gry pod koniec lutego.

PressFocus Na zdjęciu: Luis Fernandez

Lechia Gdańsk liczy na powrót do zdrowia Luisa Fernandeza

Hiszpan ma pomóc w walce o powrót do Ekstraklasy

Teraz wiadomo kiedy gwiazda 1. ligi znów wybiegnie na boisko

Jeszcze trochę

Lechia Gdańsk przystępowała do nowego sezonu Fortuna 1. ligi jako wielka niewiadoma. W zespole brakowało piłkarzy, w trakcie były zmiany właścicielskie, a w okresie przygotowawczym odwoływano sparingi. To wszystko powodowało spory niepokój o to, co będzie z Lechią po spadku w Ekstraklasy. Wszystko jednak potoczyło się w miarę dobrze i finalnie gdańszczanie zimują na czwartej pozycji w stawce.

Sytuacja klubu mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby zdrowa była największa gwiazda nie tylko zespołu, ale i poprzedniego sezonu 1. ligi czyli Luis Fernandez. Hiszpan na początku października nabawił się groźnego urazu, który wyeliminował go z gry na wiele miesięcy. Teraz sam w rozmowie z “Meczykami” przyznał, że pod koniec lutego powinien wrócić do gry, choć zaznaczył, że może się to zdarzyć nieco później.

