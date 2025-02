Warta Poznań potwierdza kolejny transfer. To bramkarz

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Warty Poznań

Warta ma nowego bramkarza. Oficjalnie

Warta Poznań ma za sobą bardzo trudną i właściwie trzeba powiedzieć, że słabą rundę jesienną. Zespół spadkowicza z PKO Ekstraklasy od początku sezonu zmaga się z wieloma problemami, bowiem kadra Zielonych uległa wielkiej przemianie, z klubu odeszło wielu graczy, a jeszcze więcej do niego przyszło. Zmienił się także szkoleniowiec i to już w trakcie rundy.

Finalnie ekipie z Poznania udało się wywalczyć tylko 19 punków w 19 meczach, co powoduje, że Zieloni zajmują dopiero 13. miejsce w tabeli Betclic 1. ligi i raczej na wiosnę będą musieli bardziej martwić się o to, co za ich plecami, niż o to, co przed. Dlatego też w zimie sprowadzono nowego bramkarza. Warta właśnie na oficjalnej stronie internatowej potwierdziła pozyskanie Daniela Kajzera.

32-letni bramkarz podpisał umowę do końca przyszłego sezonu z opcją przedłużenia o rok. Były gracz Arki Gdynia ostatnio związany był z ekipą Botev Plovdiv w lidze bułgarskiej. Z tym klubem zdobył Superpuchar Bułgarii w 2018 roku oraz Puchar Bułgarii w 2024 roku. W tym sezonie rozegrał 14 meczów, a w sumie na poziomie 1. ligi zaliczył 67 spotkań.

