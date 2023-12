Spotkanie Wisła Kraków - Polonia Warszawa zakończyło się po myśli gospodarzy, którzy trzy punkty zapewnili sobie w doliczonym czasie gry. Rafał Smalec, trener Czarnych Koszul, był niezwykle rozczarowany takim obrotem spraw, co przyznał na pomeczowej konferencji prasowej.

Wisła Kraków - Polonia Warszawa

Wisła Kraków pokonała Polonię Warszawa w meczu 19. kolejki Fortuna 1 Ligi

Decydująca bramka padła w samej końcówce spotkania – jej autorem był Angel Rodado

Trener gości przyznał, że jego drużyna “nie miała prawa stracić tego gola”

Wisła – Polonia. Rafał Smalec: na koniec pokazaliśmy najgorsze oblicze

Polonia Warszawa dosyć szybko straciła bramkę, ponieważ już w 18. minucie, ale zdołała się podnieść i w 77. minucie doprowadziła do wyrównania. Gdy wydawało się, że stołeczna ekipa wywiezie z Krakowa jeden punkt, marzeń o korzystnym wyniku pozbawił ją Angel Rodado, który w piątej minucie doliczonego czasy gry zapewnił Białej Gwieździe zwycięstwo.

Na konferencji prasowej zorganizowanej po rywalizacji przy Reymonta szkoleniowiec gości, Rafał Smalec, podsumował występ swoich podopiecznych i pochwalił przeciwników:

– Ten mecz był idealnym podsumowaniem naszej rundy. Przeplataliśmy słabe momenty z bardzo dobrymi. Pierwsza połowa była średnia w naszym wykonaniu, pozwoliliśmy naszym rywalom na zbyt wiele, zbyt swobodnie rozgrywali piłkę. Natomiast w drugiej połowie plan był inny. Uwierzyliśmy, że możemy wywieźć punkty z Krakowa, drużyna nabrała wiatru w żagle. Mieliśmy bardzo dobre momenty, odbieraliśmy piłkę wysoko, nie pozwalaliśmy Wiśle rozwinąć skrzydeł i strzeliliśmy bramkę. Na koniec pokazaliśmy nasze najgorsze oblicze. To był fragment, o którym chcielibyśmy szybko zapomnieć.

– Trzeba powiedzieć, że Wisła to drużyna o wielkiej jakości. Nie ma co ukrywać – to jedna z najlepszych ekip w tej lidze. Jednak uważam, że z przekroju całego spotkania byliśmy w stanie wywalczyć punkty. Teraz musimy przeanalizować tę rundę i wykonać pracę, która pozwoli nam spokojnie funkcjonować na pierwszoligowych boiskach. Takie sytuacje, jak ta, w której straciliśmy drugą bramkę, na tym poziomie nie mają prawa się zdarzyć.