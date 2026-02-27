Ruch po przełamaniu. „To może być mecz założycielski”

23:43, 27. lutego 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TVP Sport

Ruch Chorzów w meczu 23. kolejki Betclic 1. Ligi odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w 2026 roku. Niebiescy pokonali Stal Rzeszów (1:0). Po spotkaniu głos zabrał Szymon Szymański.

Szymon Szymański
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Szymon Szymański

Ruch wrócił do gry o Ekstraklasę. Kapitan mówił wprost

Ruch Chorzów to wciąż jeden z kandydatów do gry o awans do PKO BP Ekstraklasy. Dzięki piątkowej wygranej Niebiescy tracą tylko cztery oczka do drugiego Chrobry Głogów i wśród kibiców znów odżyły nadzieje na wywalczenie przepustki do gry w elicie. Po zakończeniu piątkowego starcia swoimi przemyśleniami podzielił się defensor Ruchu i jednocześnie kapitan drużyny.

– Myślę, że ta czerwona kartka determinowała obraz gry. Bardzo cieszy to, że mimo gry w osłabieniu udało się zdobyć zwycięską bramkę. Osobiście mam nadzieję, że to będzie dla nas taki mecz założycielski, bo bywały momenty, kiedy graliśmy naprawdę dobrze, a punktów nie było. Dzisiaj może troszkę słabszy mecz, ale pokazaliśmy chorzowski charakter. Od tego musimy zaczynać i mam nadzieję, że teraz pójdzie to w dobrą stronę – mówił Szymon Szymański przed kamerą TVP Sport.

– Broniliśmy szczelnie, byliśmy blisko siebie, cały czas się motywowaliśmy. Stal grała w przewadze, ale nie stworzyła sobie wielu czystych sytuacji – zaznaczył kapitan Ruchu.

W związku z tym, że czerwoną kartkę w piątkowym starciu ujrzał Max Watson, Szymański w drugiej połowie musiał zagrać w obronie. Piłkarz został zapytany przez reportera, na jakiej pozycji czuje się najlepiej i nie unikał odpowiedzi.

– Najlepiej czuję się tam, gdzie trener mnie wystawi. Gdzie będzie chciał, tam będę grał. Szczerze mówiąc, ostatnio przywykłem już do gry w środku pola i czuję się tam dobrze. Najważniejsze jest jednak to, żeby drużyna wygrywała. Jeśli będzie trzeba, zagram wszędzie. Moje indywidualne cele schodzą na dalszy plan – podkreślił kapitan Niebieskich.

Ruch Chorzów realnie włączy się do walki o bezpośredni awans?

  • Tak, ten zespół ma potencjał
  • Bardziej baraże niż bezpośredni awans
  • Za mało stabilności
  • Tak, ten zespół ma potencjał
  • Bardziej baraże niż bezpośredni awans
  • Za mało stabilności

0 Votes

W następnej kolejce Ruch w Najstarszych Derbach Śląska zmierzy się na wyjeździe z Polonią Bytom. Mecz odbędzie się 8 marca o godzinie 14:30.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź