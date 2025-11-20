Śląsk znowu ze wsparciem miasta. Wrocław daje kolejne miliony

Śląsk Wrocław nie może narzekać na brak pomocy od miasta. Wojskowi otrzymali kolejne dofinansowanie. Szczegóły ujawnia Piotr Potępa z portalu iGol.pl.

Gleb Soboliev/ PressFocus Na zdjęciu: Śląsk Wrocław - Górnik Łęczna

Śląsk czeka, Wrocław pomaga

Niewiele wskazuje na to, by w najbliższym czasie Śląsk Wrocław mógł pochwalić się nowym właścicielem. Chociaż wydawało się, że Mariusz Iwański jest już o krok od finalizacji rozmów w kwestii przejęcia klubu, ciągle nie opublikowano oficjalnego komunikat. Piotr Potępa, dziennikarz portalu iGol.pl, zdradził, że miasto „co chwilę zmienia warunki”.

Porozumienia nie widać, za to pojawiło się… wsparcie finansowe. Wrocław po raz kolejny istotnie wspomaga pierwszoligową ekipę. – Rada Miasta Wrocławia właśnie przegłosowała 5 mln złotych dla Śląska. Dofinansowanie ma zapewnić klubowi płynność finansową na czas przedłużającego się procesu prywatyzacyjnego – pisze Potępa.

– Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie w trybie konkursowym szkolenia i udziału w zawodach piłkarskich na poziomie I ligi w grudniu 2025 roku – tak brzmi treść drugiej autopoprawki.

Negocjacje ws. przejęcia klubu nadal trwają. Potępa ujawnił, że ostateczny termin finalizacji rozmów został przesunięty na przyszły tydzień.