Napięcie przed meczem Śląsk – Wisła. W grze nawet najcięższe kary

Śląsk Wrocław już w ramach 24. kolejki Betclic 1. Ligi ma zagrać z Wisłą Kraków. Tymczasem przed spotkaniem napięta jest sytuacja między stronami. Głos zabrał PZPN.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polski Związek Piłki Nożnej

Walkower? Wykluczenie? PZPN zabrał głos w sprawie głośnego sporu

Śląsk Wrocław w związku z obawami o bezpieczeństwo imprezy masowej ogłosił, że nie wpuści zorganizowanej grupy fanów Wisły Kraków. To w praktyce stało się początkiem wielkiej burzy między stronami. Lider tabeli Betclic 1. Ligi ostro reaguje na takie podejście do sprawy, zapowiadając najpierw złożenie skargi do Komisji Europejskiej. Miałoby to być następstwem tego, że klub z Wrocławia jest wspierany dużymi pieniędzmi z publicznych środków. Na tym jednak właściciel Wisły nie poprzestał.

Po tym, jak w wypowiedzi rzecznika prasowego Miejskiej Komendy Policji we Wrocławiu wybrzmiało, że decyzja o niewpuszczeniu kibiców ekipy z Krakowa została podjęta arbitralnie przez klub WKS Śląsk Wrocław, krakowski klub zaczął starać się o radykalne ruchy. Jarosław Królewski w specjalnym wpisie na platformie X zapowiedział, że wniesie wniosek do PZPN o nałożenie kary walkowera na WKS Śląsk Wrocław. Ponadto będzie domagał się zweryfikowania wyniku meczu zaplanowanego na 7 marca jako 3:0 dla Wisły. Tymczasem specjalnie dla Przeglądu Sportowego Onet stanowisko wyraził PZPN.

„Każdy przypadek odmowy przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców drużyny przyjezdnej musi zostać racjonalnie uzasadniony i udokumentowany w oparciu o niezbity materiał dowodowy zgodny z obowiązującymi przepisami prawa związkowego” – przekazano w materiale dziennikarza Macieja Skorupy.

„Sprawa meczu Śląsk Wrocław – Wisła Kraków jest obecnie bacznie obserwowana. Prezes PZPN Cezary Kulesza zorganizował spotkanie trójstronne z przedstawicielami jednego i drugiego klubu. Jeżeli potwierdzą się zapowiadane działania lub dojdzie do naruszeń regulaminu, będą one przedmiotem szczegółowej analizy, a w razie konieczności podjęte zostaną decyzje przewidziane przepisami – włącznie z najsurowszymi sankcjami” – uzupełniono stanowisko PZPN-u w artykule.

Atmosfera przed meczem gęstnieje

Można się zastanawiać, co może oznaczać sformułowanie „najsurowsze sankcje”. Według Przeglądu Sportowego Onet za brak należytego porządku i bezpieczeństwa realne może być nawet wykluczenie lub zawieszenie w rozgrywkach. W taryfikatorze kar znajdują się także sankcje finansowe, a także walkower na korzyść Białej Gwiazdy. Ponadto w grę wchodzi rozegranie spotkania bez udziału publiczności, a nawet zakaz organizowania meczów w określonym czasie z udziałem kibiców.

Jasne jest jednak, że władze Polskiego Związku Piłki Nożnej mogą podjąć konkretne kroki dopiero, jeśli dojdzie do naruszeń. Jednocześnie postępowaniem w sprawie zajęłaby się Komisja Dyscyplinarna PZPN.