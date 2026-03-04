Napięcie rośnie przed starciem Śląsk – Wisła. Peter Moore zabrał głos

Wisła Kraków zmierzy się w ramach 24. kolejki Betclic 1. Ligi na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Tymczasem interesującym stanowiskiem w sprawie tego spotkania podzielił się doradca zarządu klubu z Krakowa.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Peter Moore

Peter Moore zabrał głos w sprawie meczu Śląsk – Wisła

Wisła Kraków w sobotę w hicie zaplecza PKO BP Ekstraklasy zagra na wyjeździe ze Śląsk Wrocław. Tymczasem ciekawymi przemyśleniami w kontekście tego spotkania podzielił się za pośrednictwem mediów społecznościowych Peter Moore. Doradca zarządu Białej Gwiazdy jasno postawił sprawę.

„W latach mojej pracy w czołowych ligach w Anglii i w Stanach Zjednoczonych mecze podwyższonego ryzyka nigdy nie były pozostawiane niepewności ani przypadkowym działaniom klubów. Jasne procedury, wczesne decyzje oraz pełna współpraca i zgodność między klubem, ligą i policją były standardem” – napisał Moore na platformie X.

„Gdy pojawiają się wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa lub komunikacji, odpowiedzialnym rozwiązaniem jest wyeliminowanie ryzyka. Wcześniejsze godziny rozpoczęcia meczu, aby ograniczyć spożycie alkoholu, zwiększona obecność policji i monitoring, a w ostateczności rozegranie spotkania bez udziału publiczności. Chroni to zawodników, sztab oraz kibiców, a jednocześnie zachowuje integralność sportową” – zaznaczył 71-latek.

Wyraźny sygnał przed meczem we Wrocławiu

„Bezpieczeństwo i transparentność nie podlegają negocjacjom. To fundamenty futbolu. My jako Wisła Kraków jesteśmy gotowi zająć stanowisko dla długofalowego dobra piłki nożnej w Polsce” – zakończył Moore.

W sobotnim spotkaniu drużyna z Krakowa powalczy o 15. zwycięstwo w sezonie. Wisła jednocześnie chce wrócić na zwycięski szlak po trzech remisach z rzędu. W każdym razie Wisła wciąż jest liderem rozgrywek, mając dziewięć punktów przewagi nad drugą Polonią Warszawa.