Śląsk szykuje wielki transfer. To były piłkarz Legii Warszawa

Śląsk Wrocław planuje szybko wrócić do PKO Ekstraklasy. Pomóc w tym mają spore transfery, a jednym z nich ma zostać Patryk Sokołowski, który ostatnio związany był z Cracovią, o czym poinformował Kamil Bętkowski na platformie X.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Ante Simundza

Śląsk z kolejnym ciekawym transferem z Ekstraklasy

Śląsk Wrocław ma bardzo ambitne plany, bowiem chce wrócić do PKO Ekstraklasy już w tym, zbliżającym się coraz większymi krokami, sezonie. Wrocławianie spadli z elity z hukiem, ale to nadal piekielnie mocna ekipa, która ma spore możliwości finansowe i z pewnością jest faworytem do awansu z Betclic 1. ligi.

Pomóc w tym mają transfery. Do tej pory wrocławianie przeprowadzili kilka ciekawych ruchów, a nowym piłkarzem zespołu Ante Simundzy został m.in. Mariusz Malec, który znany jest z licznych występów w Pogoni Szczecin. Teraz z kolei blisko transferu jest kolejny gracz ze sporym doświadczeniem w PKO Ekstraklasie. Według informacji przekazanych przez Kamila Bętkowskiego na platformie X (dawniej Twitter), Patryk Sokołowski może dołączyć do Śląska w najbliższym czasie.

Patryk Sokołowski w minionym sezonie dla Cracovii rozegrał w sumie 32 mecze, w których zdobył jednego gola. Na poziomie PKO Ekstraklasy ma jednak spore doświadczenie, bowiem wystąpił na nim 173 razy. W swojej karierze ten 30-letni środkowy pomocnik reprezentował barwy m.in. Legii Warszawa oraz Piasta Gliwice. Na koncie ma także kilkadziesiąt spotkań w Betclic 1. lidze.

Zobacz także: Lechia finalizuje transfer napastnika wewnątrz PKO Ekstraklasy