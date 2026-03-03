Śląsk Wrocław - Wisła Kraków to hitowe spotkanie 24. kolejki Betlic 1. Ligi. Mecz odbędzie się bez udziału zorganizowanej grupy kibiców Białej Gwiazdy. Gospodarze po raz kolejny tłumaczą się ze swojej decyzji.

Mateusz Porzucek/ PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Śląsk Wroclaw

Śląsk kontra Wisła: nowy odcinek „kibicowskiej” sagi

Wisła Kraków nie zamierza odpuścić, a Śląsk Wrocław nie zamierza zmienić zdania. Gospodarze zbliżająco się spotkania już w poprzednim tygodniu podjęli decyzję dotyczącą kibiców rywali, ale to nie oznacza, że problem został rozwiązany.

Konflikt dotyczący sobotniego hitu 24. kolejki nadal trwa i osiąga coraz większe rozmiary. Jarosław Królewski zapowiedział wejście na drogę prawną, a Wojskowi postanowili po raz kolejny wytłumaczyć swoją decyzję.

– Śląsk Wrocław podjął decyzję o niewpuszczeniu kibiców gości podczas meczu z Wisłą Kraków wyłączenie ze względu na kwestie bezpieczeństwa uczestników wydarzenia. Zaprzeczamy doniesieniom o naciskach czy „szantażu” ze strony kibiców Śląska Wrocław. Nie ma mowy o kierowaniu się presją osób trzecich lub presją medialną w sytuacji, w której mowa o bezpieczeństwie uczestników wydarzenia. Zgodnie z Uchwałą nr II/85 Zarządu PZPN klub gospodarz ma prawo odmówić przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości w szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa. Jako organizator imprezy masowej Śląsk Wrocław ponosi odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo osób uczestniczących w wydarzeniu, a decyzja o nieprzyjęciu zorganizowanej grupy kibiców gości ma charakter prewencyjny i stanowi realizację zasady należytej staranności organizatora imprezy masowej. Zarząd klubu podjął decyzję po konsultacjach przede wszystkim z policją, która przyjęła ją do wiadomości i zakwalifikowała spotkanie jako mecz podwyższonego ryzyka – czytamy w „oficjalnym” komunikacie.

Teraz do gry powinien, a nawet musi wkroczyć Polski Związek Piłki Nożnej. Nadal nie znamy stanowiska krajowej federacji ws. zbliżającego się spotkania na Tarczyński Arenie.