Śląsk chce skrzydłowego Puszczy Niepołomice. Miał wyjechać za granicę

Śląsk Wrocław jest zainteresowany pozyskaniem Antoniego Klimka z Puszczy Niepołomice. Skrzydłowy jakiś czas temu łączony był z wyjazdem za granicę. Informacje w tej sprawie przekazał Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej"

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk chce piłkarza ligowego rywala

Śląsk Wrocław dość dobrze radzi sobie na początku tego sezonu. Piłkarze spadkowicza z PKO Ekstraklasy zajmują obecnie 3. miejsce w Betclic 1. lidze i mają na koncie czternaście zdobytych punktów. To wynik dobry, ale nadal nie mogą oni spocząć na laurach, bowiem do końca kampanii jeszcze wiele spotkań, a co za tym idzie – wiele może się jeszcze zmienić.

W ostatnich dniach okienka transferowego z klubem pożegnało się dwóch ofensywnych piłkarzy – Mateusz Żukowski oraz Arnau Ortiz. Z tego też powodu klub chce w samej końcówce transferowego okresu sprowadzić dla nich zastępstwo. Według informacji przekazanych przez Piotra Janasa z „Gazety Wrocławskiej”, miałby nim zostać Antoni Klimek z Puszczy Niepołomice. Skrzydłowy jeszcze jakiś czas temu łączony był z wyjazdem za granicę.

Antoni Klimek w tym sezonie rozegrał tylko jeden mecz w zespole Puszczy Niepołomice. W sumie jednak dla Tomasza Tułacza wystąpił do tej pory 16 spotkań i zdobył w nich trzy gole. Na koncie tego 23-letniego skrzydłowego są jeszcze występy dla Odry Opole i Widzewa Łódź. Na poziomie PKO Ekstraklasy do tej pory zagrał 50 razy. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 350 tysięcy euro.

