Ruch zaprezentował nowego trenera. Wielki powrót

Ruch Chorzów ujawnił nazwisko nowego szkoleniowca. Następcą Dawida Szulczka został Waldemar Fornalik, dla którego to już trzecia przygoda za sterami Niebieskich.

Marcin Bulanda/ PressFocus Na zdjęciu: Ruch Chorzów - Górnik Łęczna

Ruch postawił na znane nazwisko

Remis, zwycięstwo i porażka – w taki sposób Ruch Chorzów rozpoczął nowy sezon. Niebiescy w poprzednich rozgrywkach zajęli dopiero 10. miejsce i liczyli na radykalną zmianę wyników już na samym starcie, jednak okazało się, że Dawid Szulczek nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom. Dlatego 35-latek we wtorek pożegnał się z pracą.

Kto będzie jego następcą? Ruch oficjalnie potwierdził to, czego spodziewali się właściwie wszyscy – nowym szkoleniowcem ekipy z Chorzowa został Waldemar Fornalik. 62-latek podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku.

– Powrót trenera Fornalika to wielka rzecz dla Klubu. Bardzo liczymy na jego wiedzę, doświadczenie i autorytet. Jesteśmy przekonani, że powrót trenera będzie silnym bodźcem nie tylko dla drużyny i klubu, ale i całej społeczności, dlatego nie możemy się już doczekać piątkowego meczu z Pogonią Siedlce – przyznał w rozmowie z klubowymi mediami Tomasz Foszmańczyk, dyrektor sportowy Niebieskich.

Dla Fornalik to już trzecia przygoda w Chorzowie. Wcześniej prowadził on Ruch w latach 2009-2012 i 2014-2017. Jego największe sukcesy to wicemistrzostwo kraju w 2012 roku i brązowy medal w sezonie 2009/10.