Ruch Chorzów jest jednym z ostatnich większych polskich klubów, który wciąż nie posiada stadionu na miarę XXI wieku. Ostatnio pojawiły się kolejne wieści ws budowy nowej areny.

Nowy stadion Ruchu nabierze kształtów. Padły ważne deklaracje

Ruch Chorzów rywalizuje w trakcie kampanii 2025/2026 o miejsce premiowane grą w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie prowadzone są działania zmierzające do wybudowania nowej areny dla 14-krotnych mistrzów Polski. Ta docelowo ma liczyć mniej więcej 22 tysiące miejsc dla widzów.

Ostatnio profil „Nowa Cicha 6” na Facebooku, na którym są przekazywane oficjalne komunikaty dotyczące budowy stadionu dla Ruchu, poinformował, na czym polegać ma pierwszy etap modernizacji obiektu przy ulicy Cichej 6. Wiadomo, że aktualnie na tym terenie cały czas prowadzone są prace rozbiórkowe. Z kolei budowa nowego domu dla Niebieskich ma się rozpocząć od powstania boiska bocznego.

„Boisko boczne będzie elementem otwierającym inwestycję na Cichej – to ono zostanie zrealizowane i udostępnione jako pierwsze, jeszcze przed pracami nad murawą stadionu, trybuną główną i zapleczem klubowym” – brzmi wiadomość opublikowana przez przedstawicieli spółki ADM Serwis, która jest odpowiedzialna za budowę nowej areny.

Jasny plan związany z inwestycją

„Etap rozbiórkowy dobiega końca. Po uporządkowaniu terenu piłkarze powrócą do treningów na płycie głównej. Zgodnie z harmonogramem kolejnym krokiem będzie przebudowa boiska bocznego. Gdy boisko boczne będzie gotowe, drużyna przeniesie się na nową nawierzchnię, co pozwoli rozpocząć modernizację głównej murawy. Następnie inwestycja przejdzie do etapu budowy trybuny głównej wraz z kompletnym zapleczem klubowym” – czytamy dalej.

Już wcześniej prezes ADM Serwis, Sylwia Tkocz, w rozmowie z Goal.pl przekazała kilka konkretnych informacji dotyczących budowy stadionu. Poruszone zostały wątki nie tylko trybun, ale i finansów związanych z inwestycją. Ponadto przekazano wprost, że zmieni się orientacja boiska głównego. To sprawi, że na terenie obok Drogowej Trasy Średnicowej będzie więcej przestrzeni.

W kontekście boiska bocznego również pojawiła się konkretna narracja. – Mamy boisko B, które również będzie remontowane, i planujemy tam montaż podgrzewanej murawy. Na jednym z boisk treningowych na Kresach powstanie balon, co pozwoli utrzymać je w dobrej kondycji zimą. Są zatem różne opcje – mówiła Goal.pl przedstawicielka ADM Serwis.

