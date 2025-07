TOP 6 to dopiero początek? Ruch Chorzów z nową energią

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Seweryn Siemianowski

Seweryn Siemianowski wskazał cel przed Ruchem Chorzów

Ruch Chorzów na koniec kampanii 2024/2025 kompletnie zawiódł oczekiwania kibiców, zajmując finalnie 10. miejsce na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy zatem w kolejnym sezonie chcą zmazać plamę i powalczyć co najmniej o TOP 6 tabeli Betclic 1. Ligi, co jasno wybrzmiewa ze słów sternika klubu w rozmowie z „Dziennikiem Zachodnim”.

– Na pewno będzie to trudniejszy sezon niż ostatni, bo do awansu aspirować będzie jeszcze więcej zespołów. Zrobimy wszystko, żeby wygrywać mecz po meczu i z pokorą dążyć do celu, którym będą przynajmniej baraże – powiedział Seweryn Siemianowski w rozmowie z Jackiem Sroką.

– Robimy wszystko, żeby nasza mocno przemeblowana latem drużyna w nowych rozgrywkach była dużo lepsza. Już wzmocniliśmy skład, ale jeszcze ktoś może do nas dołączyć – zapowiedział prezes Ruchu.

Aktualnie ekipa z Chorzowa przebywa na zgrupowaniu W Busko-Zdroju. Ruch w najbliższym czasie czekają spotkania kontrolne kolejno z Pogonią 1945 Staszów oraz z LKS-em Wisła Wielka. Tymczasem w przyszłym tygodniu Niebieskich czekają starcia kolejno z Puszczą Niepołomice oraz z Wisłą Kraków. Starcie z 13-krotnym mistrzem Polski będzie próbą generalną przed startem nowej kampanii.

Ruch do ligowego grania wróci w poniedziałek 21 lipca. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Puszczą Niepołomice. Mecz zacznie się o godzinie 19:00.

Czytaj także: Górnik Zabrze na sprzedaż. Miasto zdradziło kulisy negocjacji