Piotr Ceglarz dla Goal.pl: Ruch to wielki klub. Wiemy, co mamy robić

Ruch Chorzów walczy ma plan, aby powalczyć o miejsca w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Piotr Ceglarz w rozmowie z Goal.pl zdradził kulisy pracy z Waldemarem Fornalikiem, mówiąc o zmianach w drużynie. Jasno też określił, gdzie widzi przyszłość Niebieskich.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Ceglarz

Ruch Chorzów na dobrych torach. Zawodnik zdradził, co się zmieniło

Ruch Chorzów ma ambitny plan na trwającą kampanię, chcąc wywalczyć co miejsce w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Na dzisiaj ten cel jest jak najbardziej w zasięgu Niebieskich – 14-krotny mistrz Polski traci tylko punkt do szóstego ŁKS-u. Tymczasem na temat współpracy z następcą Dawida Szulczka wypowiedział się pomocnik chorzowskiej drużyny.

– Trener Waldemar Fornalik na pewno stawia na konsekwentną grę w defensywie. To jest największa zmiana i widać, że chłopaki mocno za tym idą. Trener tego wymaga i to się przekłada na naszą grę – mówił Piotr Ceglarz w rozmowie z Goal.pl.

W ostatnich spotkaniach Ruch grał bardziej ustabilizowanym składem niż w pierwszej fazie sezonu. Na ten temat jeden z letnich nabytków również się wypowiedział.

– Pewność jest kluczowa, zwłaszcza u środkowych i bocznych obrońców. Ci zawodnicy, którzy grają ostatnio, wyglądają coraz lepiej i są pewniejsi siebie – zaznaczył Ceglarz.

Dużymi krokami zbliża się przerwa reprezentacyjna. Ruch uda się na nią po spotkaniu ze Stalą Mielec. Piłkarz chorzowskiej ekipy nie jest z tego powodu zadowolony.

– Jestem takim typem zawodnika, że mógłbym grać co trzy dni, jeśli tylko zdrowie dopisuje. Piłka nożna to piękny sport – gra się dla meczów, a nie dla treningów. Myślę, że dla zespołu też nie jest to problem. Jesteśmy na dobrych torach i chcemy to udowadniać w kolejnych spotkaniach – przekonywał pomocnik.

Wieczysta i Wisła na horyzoncie. Ruch szykuje się do hitów

Wisła Kraków i Wieczysta Kraków to na dzisiaj drużyny zajmujące dwa pierwsze miejsca w tabeli Betclic 1. Ligi. Jak na te ekipy spogląda piłkarz Ruchu?

– Te mecze nas czekają dopiero pod koniec września. Uważam, że będziemy dobrze przygotowani. Wykorzystamy przerwę reprezentacyjną, żeby jeszcze poprawić naszą grę. Nie chcę oceniać innych zespołów. Skupiam się na Ruchu i chcę, żebyśmy byli jak najwyżej w tabeli. Jestem w wielkim klubie, który zasługuje na czołowe miejsca i awans. Niemniej patrzmy na to spokojnie. Nasze cele są klarowne – najpierw nie stracić bramki, potem strzelić i wygrać – podkreślił zawodnik.

Motor Lublin w kryzysie. Ceglarz nadal śledzi dawny klub

Ciekawostką jest natomiast to, że od momentu, gdy Ceglarz pożegnał się z Motorem Lublin, ta ekipa prezentuje się gorzej. Odniósł się do tego sam zawodnik Ruchu.

– Wciąż śledzę spotkania Motoru. Spędziłem w tym klubie sześć lat, mam kontakt z zawodnikami, rozmawiamy. Nie uciąłem relacji i nadal im kibicuję. Mam nadzieję, że Motor zacznie punktować – skwitował piłkarz.

Niedzielne starcie Ruchu ze Stalą rozpocznie się o godzinie 14:30. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od marca 2024 roku.

