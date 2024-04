fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Resovii

Podpisano umowę na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki

Resovia to jeden z tych klubów, który wyczekiwał informacji związanej z budową nowego stadionu. Na dzisiaj ekipa Rafała Ulatowskiego musi korzystać z uprzejmości Stali Rzeszów, grając swoje spotkania w Fortuna 1 Lidze na tej arenie. Tymczasem wkrótce może to się zmienić. Został już podpisany konkretny dokument związany z budową Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie, czyli areny, na której swoje mecze będzie mogła rozgrywać piłkarska sekcja Resovii.

W trakcie środowego spotkania z dziennikarzami wzięli udział prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, członek zarządu MIRBUD S.A, wiceprezydent Rzeszowa Dariusz Urbanik i dyrektor inwestycji urzędu Miasta Rzeszów Beata Sitnik. Z udziałem wymienionych osób odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę nowej areny.

– Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla całego naszego miasta. To jest nasze święto. Do tej pory tych konferencji dotyczących stadionu była pewnie cała masa. Czasem nasi mieszkańcy mogą stracić wiarę na to, czy my zmierzamy do budowania nowej areny. W związku z tym dzisiaj postanowiłem zmienić dotychczasowy obrazek. Zwykle widoczny był obrazek z politykami w tle z konferencji prasowych. Dzisiaj chcemy wysłać wyraźny sygnał, że robimy to dla nich. Dla naszych cudownych młodych talentów, aby mogły osiągać sukcesy w warunkach normalnych dla XXI wieku – mówił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek w trakcie konferencji prasowej transmitowanej na profilu miasta na Facebooku.

Nowy stadionu w Rzeszowie ma kosztować 194 miliony złotych. Pojemność areny ma być na poziomie mniej więcej osiem tysięcy miejsc. Za inwestycję odpowiadać będzie firma Mirbud S.A., która znana jest z realizowania projektów stadionowych w Płocku (Wisła Płock) czy w Łodzi (Łódzki KS). Aktualnie ten wykonawca realizuje budowę areny w Opolu dla miejscowej Odry.

Stadion w Rzeszowie będzie miał funkcję nie tylko piłkarską, ale też lekkoatletyczną i koncertową. Budowa ma się zacząć latem tego roku. Termin zakończenia robót zaplanowany jest na 31 października 2026 roku. Przy budowie ma pracować mniej więcej 500 osób.

Czytaj więcej: Karolina Bojar-Stefańska w centrum wielkiej awantury. “Drastyczne fakty”