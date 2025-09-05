Polonia Warszawa zmartwiona po zwycięstwie. Złe wieści dla trenera

Polonia Warszawa wykorzystała przerwę na spotkania reprezentacyjne, rozgrywając sparing. W jego trakcie kontuzji doznał jeden z kluczowych zawodników Czarnych Koszul.

Mateusz Młyński z kontuzją

Polonia Warszawa od początku sezonu prezentuje się bardzo solidnie w rozgrywkach Betclic 1. Ligi. Aktualnie stołeczna drużyna ma na koncie 12 punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli. W piątek 5 września zespół prowadzony przez Mariusza Pawlaka rozegrał natomiast mecz kontrolny ze Zniczem Pruszków. Choć Polonia wygrała (3:2), nastroje w klubie są dalekie od optymizmu. Wszystko przez poważną kontuzję jednego z ważniejszych piłkarzy.

Mateusz Młyński, podczas starcia z jednym z graczy rywali, doznał złamania kości piszczelowej. Jak poinformowało biuro prasowe Polonii, zawodnik znajduje się obecnie pod opieką lekarzy i fizjoterapeutów. W przyszłym tygodniu zaplanowano są z kolei pierwsze kontrole, które pozwolą określić dalszy przebieg leczenia.

Młyński trafił do stołecznego klubu w styczniu tego roku z Wisły Kraków na zasadzie wolnego transferu. W bieżącym sezonie wystąpił w siedmiu spotkaniach, notując jedną asystę. Na boisku spędził łącznie 150 minut. Zwykle w przypadku złamania kości piszczelowej czas rekonwalescencji wynosi od 8 do 16 tygodni, co oznacza, że zawodnika czeka dłuższa przerwa w grze.

Polonia Warszawa wróci do ligowej rywalizacji 14 września. Zespół zmierzy się wtedy na wyjeździe z Miedzią Legnica. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 12.00.

