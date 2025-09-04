Polonia Bytom wzmocniona. Do drużyny dołączył chorwacki defensor

Matej Matić został nowym zawodnikiem Polonii Bytom
Polonia Bytom w trwającym sezonie gra bez kompleksów w Betclic 1. Lidze. Drużyna ze Śląska plasuje się obecnie w czołowej czwórce tabeli i mimo konieczności aklimatyzacji w nowych realiach pozytywnie zaskakuje. Władze klubu nie zwalniają jednak tempa i wciąż pracują nad poprawą jakości zespołu. Biuro prasowe Polonii ogłosiło właśnie pozyskanie nowego defensora.
„Kolejny transfer w Polonii Bytom stał się faktem. Kadrę wzmacnia Matej Matić, chorwacki obrońca, który dołączył do naszego zespołu na zasadzie wypożyczenia” – poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Niebiesko-czerwonych.
Nowy nabytek Polonii to młodzieżowy reprezentant Chorwacji. Do zespołu z zaplecza PKO BP Ekstraklasy trafił z ukraińskiej Polissii Żytomierz. Wcześniej występował m.in. w NK Lokomotiva i HNK Gorica. Po podpisaniu kontraktu zawodnik nie krył zadowolenia.
– Jestem bardzo podekscytowany. Widzę, jak wszyscy tutaj bardzo ciężko pracują, więc mam bardzo pozytywne odczucia. W Chorwacji bardzo szanujemy polską ligę, dlatego mam duże oczekiwania. Chcę, aby zespół osiągnął wszystko, co możliwe, ale naszym celem jest każdy kolejny mecz – powiedział Matić.
W poprzednim sezonie Chorwat rozegrał łącznie 18 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę. Zakończył rozgrywki z sześcioma żółtymi kartkami na koncie.
