Polonia Bytom wzmocniona. Do drużyny dołączył chorwacki defensor

Polonia Bytom w trakcie trwającego sezonu gra bez kompleksów w Betclic 1. Ligi. Tymczasem klub cały czas pracuje nad poprawą jakości. Właśnie pozyskał nowego obrońcę.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Matej Matić został nowym zawodnikiem Polonii Bytom

Polonia Bytom w trwającym sezonie gra bez kompleksów w Betclic 1. Lidze. Drużyna ze Śląska plasuje się obecnie w czołowej czwórce tabeli i mimo konieczności aklimatyzacji w nowych realiach pozytywnie zaskakuje. Władze klubu nie zwalniają jednak tempa i wciąż pracują nad poprawą jakości zespołu. Biuro prasowe Polonii ogłosiło właśnie pozyskanie nowego defensora.

„Kolejny transfer w Polonii Bytom stał się faktem. Kadrę wzmacnia Matej Matić, chorwacki obrońca, który dołączył do naszego zespołu na zasadzie wypożyczenia” – poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Niebiesko-czerwonych.

Żytomierz ➡️ Bytom



Matej Matić został nowym zawodnikiem Polonii! 21-letni obrońca dołączył do naszego klubu na zasadzie transferu czasowego z Polissy Żytomierz. 🔵🔴



Witaj w Królowej Śląska, Matej!👊



🔗 https://t.co/6SQxmTQ3SK pic.twitter.com/XqG6KDFPIO — BS Polonia Bytom (@PoloniaBytom) September 4, 2025

Nowy nabytek Polonii to młodzieżowy reprezentant Chorwacji. Do zespołu z zaplecza PKO BP Ekstraklasy trafił z ukraińskiej Polissii Żytomierz. Wcześniej występował m.in. w NK Lokomotiva i HNK Gorica. Po podpisaniu kontraktu zawodnik nie krył zadowolenia.

– Jestem bardzo podekscytowany. Widzę, jak wszyscy tutaj bardzo ciężko pracują, więc mam bardzo pozytywne odczucia. W Chorwacji bardzo szanujemy polską ligę, dlatego mam duże oczekiwania. Chcę, aby zespół osiągnął wszystko, co możliwe, ale naszym celem jest każdy kolejny mecz – powiedział Matić.

W poprzednim sezonie Chorwat rozegrał łącznie 18 spotkań, w których zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę. Zakończył rozgrywki z sześcioma żółtymi kartkami na koncie.

