fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Podbeskidzia

Podbeskidzie Bielsko-Biało ogłosiło kolejne wzmocnienie drużyny

Szeregi ekipy z Rychlińskiego zasilił Jaka Kolenc

29-latek do ekipy z Bielska-Białej trafił z Chrobrego Głogów

Jaka Kolenc zawodnikiem Podbeskidzia

Podbeskidzie Bielsko-Biała jak na razie ogłosiło jedenaście transferów. Najnowszym nabytkiem Górali został Jaka Kolenc. Słoweński piłkarz ma poprawić rywalizację w środku pola bielszczan.

“Jaka Kolenc dołącza do naszego zespołu! 29-letni środkowy pomocnik do polskiej ligi dołączył w sierpniu 2020 roku. Po sześciu sezonach w lidze słoweńskiej, gdzie występował głównie w ND Gorica, rozgrywając w jej barwach 152 spotkania, przeniósł się do Chrobrego Głogów. Jaka do TSP przenosi się na zasadzie transferu definitywnego – nasz klub zdecydował się na aktywowanie klauzuli zawartej w kontrakcie Słoweńca” – brzmi wiadomość opublikowana na stronie Podbeskidzia.

𝗝𝗮𝗸𝗮 𝗞𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰 został wykupiony z Chrobrego Głogów – witamy nowego 𝗚𝗼́𝗿𝗮𝗹𝗮! 🔴⚪🔵



🇸🇮 Jaka, dobrodošel! (choć warto wspomnieć, że nasz nowy zawodnik płynnie mówi po polsku 👊🇵🇱)#KOLENC2025 pic.twitter.com/aNtKll8v6X — TS Podbeskidzie S.A. (@TSP_SA) July 12, 2023

Bielszczanie nową kampanię Fortuna 1 Ligi zaczną w roli gospodarza, mierząc się w pierwszej kolejce z Wisłą Płock. Spotkanie odbędzie się 23 lipca o godzinie 12:40.

Czytaj więcej: Kiedy Wisła Kraków będzie mogła liczyć na Alana Urygę? Sobolewski wyjaśnia