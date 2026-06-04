Marcus Rashford stawia sprawę jasno. Tam chce kontynuować karierę

20:01, 4. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Marcus Rashford jest szczęśliwy w Barcelonie, gdzie chciałby kontynuować karierę. Angielski skrzydłowy ma nadzieję, że kataloński klub wykupi go po okresie wypożyczenia - dowiedział się Ekrem Konur.

Marcus Rashford
Obserwuj nas w
QSP / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Barcelona pierwszym wyborem Marcusa Rashforda

Marcus Rashford w ostatnim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w Barcelonie. 28-letni skrzydłowy bardzo dobrze odnalazł się w stolicy Katalonii i nie ukrywa, że jest zadowolony z pobytu w zespole Blaugrany. Choć kataloński klub docenia jego wkład w zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, przyszłość Anglika wciąż pozostaje niewiadomą. Wszystko dlatego, że Manchester United, do którego należy karta zawodnicza piłkarza, nie zamierza łatwo rezygnować ze swoich oczekiwań finansowych podczas negocjacji z hiszpańskim gigantem.

Klauzula wykupu zawarta w umowie wypożyczenia wynosi około 30 milionów euro. FC Barcelona jest jednak gotowa zapłacić jedynie połowę tej kwoty, na co nie chce zgodzić się angielski potentat. Władze z Camp Nou niedawno sprowadziły na tę samą pozycję Anthony’ego Gordona za 80 milionów euro, więc każda kolejna inwestycja musi być dokładnie przemyślana.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, sam Rashford nie ma żadnych wątpliwości dotyczących swojej przyszłości. Pomimo zainteresowania ze strony Arsenalu oraz Newcastle United, jego absolutnym priorytetem pozostaje dalsza gra w barwach Barcelony.

70-krotny reprezentant Anglii rozegrał dla katalońskiego zespołu 49 spotkań, zdobywając 14 bramek i notując 14 asyst. Mierzący 185 centymetrów ofensywny zawodnik szybko stał się ważnym elementem drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Jego wszechstronność oraz doświadczenie sprawiły, że regularnie odgrywał istotną rolę w najważniejszych meczach kampanii. Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości Rashforda będzie jednak uzależniona od możliwości finansowych Barcelony i przebiegu negocjacji z Manchesterem United.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości