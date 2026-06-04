Marcus Rashford stawia sprawę jasno. Tam chce kontynuować karierę

Marcus Rashford jest szczęśliwy w Barcelonie, gdzie chciałby kontynuować karierę. Angielski skrzydłowy ma nadzieję, że kataloński klub wykupi go po okresie wypożyczenia - dowiedział się Ekrem Konur.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Barcelona pierwszym wyborem Marcusa Rashforda

Marcus Rashford w ostatnim sezonie występował na zasadzie wypożyczenia w Barcelonie. 28-letni skrzydłowy bardzo dobrze odnalazł się w stolicy Katalonii i nie ukrywa, że jest zadowolony z pobytu w zespole Blaugrany. Choć kataloński klub docenia jego wkład w zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, przyszłość Anglika wciąż pozostaje niewiadomą. Wszystko dlatego, że Manchester United, do którego należy karta zawodnicza piłkarza, nie zamierza łatwo rezygnować ze swoich oczekiwań finansowych podczas negocjacji z hiszpańskim gigantem.

Klauzula wykupu zawarta w umowie wypożyczenia wynosi około 30 milionów euro. FC Barcelona jest jednak gotowa zapłacić jedynie połowę tej kwoty, na co nie chce zgodzić się angielski potentat. Władze z Camp Nou niedawno sprowadziły na tę samą pozycję Anthony’ego Gordona za 80 milionów euro, więc każda kolejna inwestycja musi być dokładnie przemyślana.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, sam Rashford nie ma żadnych wątpliwości dotyczących swojej przyszłości. Pomimo zainteresowania ze strony Arsenalu oraz Newcastle United, jego absolutnym priorytetem pozostaje dalsza gra w barwach Barcelony.

70-krotny reprezentant Anglii rozegrał dla katalońskiego zespołu 49 spotkań, zdobywając 14 bramek i notując 14 asyst. Mierzący 185 centymetrów ofensywny zawodnik szybko stał się ważnym elementem drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Jego wszechstronność oraz doświadczenie sprawiły, że regularnie odgrywał istotną rolę w najważniejszych meczach kampanii. Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości Rashforda będzie jednak uzależniona od możliwości finansowych Barcelony i przebiegu negocjacji z Manchesterem United.