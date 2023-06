PressFocus Na zdjęciu: James Igbekeme

James Igbekeme grał w Wiśle Kraków na wypożyczeniu z Realu Zaragoza

Nigeryjski pomocnik występował na Reymonta od lutego 2023 roku

Biała Gwiazda nie zatrzyma 27-letniego zawodnika na dłużej

Spora strata Białej Gwiazdy, Igbekeme opuszcza Wisłę

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wisły Kraków, James Igbekeme opuszcza Reymonta i nie będzie dłużej przywdziewał koszulki Białej Gwiazdy. Pod koniec czerwca skończy się wypożyczenie Nigeryjczyka i już wiemy, że współpraca nie będzie kontynuowana.

Defensywny pomocnik zatem przynajmniej na razie wróci do Realu Zaragoza, z którym wiąże go jeszcze roczny kontrakt. Nie wiadomo, czy 27-latek pozostanie w Hiszpanii czy może podejmie się nowego wyzwania w innym kraju. James Igbekeme przebywał na czasowym transferze w Wiśle Kraków od lutego 2023 roku. Klubowi z Małopolski nie udało się jednak awansować do PKO BP Ekstraklasy.

Nigeryjski piłkarz dla Białej Gwiazdy rozegrał 14 meczów, strzelił 1 bramkę i zanotował 1 asystę.