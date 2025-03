Odra przetestuje nowego trenera Stali. Mecz za “sześć punktów” na dnie tabeli

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Skrobacz

Stal debiutuje z nowym trenerem

Stal Stalowa Wola nie wygrała żadnego z dotychczasowych trzech wiosennych meczów. Przesądziło to o losach trenera Ireneusza Pietrzykowskiego, który wcześniej wprowadził zespół do pierwszej ligi. Choć gra jego podopiecznych cieszyła oko, dorobek punktowy jest mizerny. Beniaminek nie dysponuje zbyt wielkim potencjałem kadrowym, ale mimo tego zarząd spodziewał się nieco lepszych rezultatów. W sobotę na ławce trenerskiej Stali zadebiutuje Marcin Płuska.

W Stalowej Woli dojdzie do rywalizacji z Odrą Opole, czyli bezpośrednim sąsiadem w tabeli. Obie te ekipy walczą o utrzymanie w pierwszej lidze i znajdują się w strefie spadkowej. Podobnie jak Stal, Odra dotąd nie wygrała wiosną ani razu, ale aż dwukrotnie przegrywała.

Odra punktuje jeszcze słabiej

Odra Opole dysponuje w tym sezonie najsłabszą defensywą w pierwszej lidze, o czym świadczy statystyka w postaci aż 47 straconych bramek. Z taką grą nie można myśleć o dobrym wyniku, dlatego zespół Jarosława Skrobacza znajduje się w strefie spadkowej z dorobkiem zaledwie 19 punktów. Ma ich tyle samo, co Kotwica Kołobrzeg, która zajmuje bezpieczną lokatę.

Stal Stalowa Wola jest oczywiście w gorszej sytuacji, gdyż do bezpiecznej Kotwicy traci aż sześć punktów. Jesienią wielokrotnie zespół pokazywał się z niezłej strony, ale brakowało skuteczności czy też skupienia, aby dowieźć korzystny rezultat do końca. Nie jest również tajemnicą, że skład pozostawia wiele do życzenia pod kątem jakości.

Mecze drużyny Stal Stalowa Wola Stal Stalowa Wola 1 Polonia Warszawa 1 Znicz Pruszków 0 Stal Stalowa Wola 1 Stal Stalowa Wola 1 Wisła Kraków 5 Kotwica Kołobrzeg 1 Stal Stalowa Wola 1 Stal Stalowa Wola 0 Warta Poznań 0 Chrobry Głogów 2 Stal Stalowa Wola 0 Stal Stalowa Wola – Odra Opole – Pogoń Siedlce – Stal Stalowa Wola – Stal Stalowa Wola – Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Wisła Płock – Stal Stalowa Wola – Mecze drużyny Odra Opole Odra Opole 0 Miedź Legnica 2 Kotwica Kołobrzeg 0 Odra Opole 1 Odra Opole 0 Warta Poznań 0 Odra Opole 2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2 Wisła Płock 2 Odra Opole 1 Odra Opole 1 GKS Tychy 5 Stal Stalowa Wola – Odra Opole – ŁKS Łódź – Odra Opole – Odra Opole – Polonia Warszawa –

Stal i Odra w poszukiwaniu ligowej wygranej

Na inaugurację rundy wiosennej Stal Stalowa Wola zremisowała z Kotwicą Kołobrzeg 1-1. Oczekiwano tam zwycięstwa, biorąc pod uwagę formalne problemy rywala. Po bezbramkowym remisie z Wartą Poznań pracę stracił Pietrzykowski, a przeciwko Chrobremu Głogów (0-2) tymczasowo zastępował go M. Jarosz. Teraz przyszedł czas na debiut Płuski.

Odra wystartowała jeszcze gorzej, gdyż w trzech meczach wiosną uzbierała zaledwie punkt. Co ciekawe, miało to miejsce w rywalizacji z Termalicą, czyli liderem pierwszoligowej tabeli (2-2). Później przydarzyły się dwie przegrane, w tym jedna dotkliwa – z Wisłą Płock (1-2) oraz GKS-em Tychy (1-5).

Stal – Odra, kursy bukmacherskie

